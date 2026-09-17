En su estreno como seleccionador alemán, el carismático DT dio una extensa convocatoria de 44 jugadores para sus cuatro primeros partidos de la Liga de Naciones de Europa.

Jurgen Klopp sorprendió y dio una primera lista de 44 jugadores en la Selección de Alemania

Tras su auspiciosa presentación, Jürgen Klopp comunicó su primera lista de convocados a la Selección de Alemania , en un ciclo que busca renovación para lograr los objetivos en la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030 .

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Klopp asumió el cargo en la "Mannschaft" tras la renuncia de Julian Nagelsmann , eliminado del Mundial 2026 contra Paraguay en 16avos de final.

El exDT del Liverpool elaboró dos listas para la larga ventana internacional de tres semanas a finales de septiembre y principios de octubre, correspondiente a la Liga de las Naciones de Europa.

Una es para los dos primeros partidos, en Ámsterdam contra Países Bajos (24 de septiembre) y en Augsburgo contra Grecia (27), y la otra para los dos siguientes, en Múnich contra Serbia (1 de octubre) y en Tesalónica contra Grecia (4)

"Disfruté confeccionando esta lista. Hemos encontrado mucho talento. Quiero conocer al mayor número de jugadores posible" , comentó Klopp, con una gorra con los colores de Alemania en la cabeza con el mensaje "Uno entre 63 millones".

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Ter Stegen vuelve al arco alemán

Anunció que su portero número 1 será Marc-André ter Stegen (34 años), que esta temporada juega en el Ajax de Ámsterdam tras superar una lesión que le impidió ir al Mundial y lo hizo abandonar el Barcelona.

"Un equipo necesita estabilidad y una columna vertebral. Y, una vez que la columna vertebral está estabilizada, podemos permitirnos ser creativos y un poco locos", deslizó el nuevo seleccionador.

El también antiguo entrenador del Maguncia y del Borussia Dortmund confirmó también a Joshua Kimmich (30 años) como capitán.

Sin embargo, el jugador del Bayern volverá a actuar en el centro del campo, su posición en Múnich. Nagelsmann lo había hecho jugar como lateral derecho en el Mundial, así como en la Eurocopa 2024 en casa.

Entre los 16 nuevos convocados figuran cuatro jugadores del Friburgo, finalista de la Europa League la temporada pasada y líder de la Bundesliga en tres jornadas.

Los 44 convocados de Jurgen Klopp en Alemania:

Partidos Países Bajos-Alemania y Alemania-Grecia

Arqueros: Finn Dahmen (Augsburgo), Alexander Nübel (Besiktas/TUR), Marc-André ter Stegen (Ajax Ámsterdam/NED).

Defensas: Hennes Behrens (Augsburgo), Yann-Aurel Bisseck (Inter Milán/ITA), Nathaniel Brown (Bayern Múnich), Max Rosenfelder (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Múnich), Philipp Treu (Friburgo), Josha Vagnoman (Stuttgart).

Centrocampistas: Nadiem Amiri (Maguncia), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Friburgo), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern Múnich), Lennart Karl (Bayern Múnich), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford/ENG), Anton Stach (Leeds United/ENG).

Delanteros: Younes Ebnoutalib (Eintracht Fráncfort), Kai Havertz (Arsenal/ENG).

Partidos Alemania-Serbia y Grecia-Alemania

Arqueros: Noah Atubolu (Eintracht Fráncfort), Finn Dahmen (Augsburgo), Jonas Urbig (Bayern Múnich).

Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle/ENG).

Centrocampistas: Karim Adeyemi (FC Barcelona/ESP), Mika Baur (Celtic Glasgow/SCO), Tom Bischof (Bayern Múnich), Said El Mala (FC Colonia), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford/ENG), Felix Keidel (Elversberg), Aleksander Pavlovic (Bayern Múnich), Derry Scherhant (Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool/ENG).

Delanteros: Jonathan Burkardt (Eintracht Fráncfort), Nick Woltemade (Juventus/ITA).