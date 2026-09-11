En la Fórmula 2, Nicolás Varrone chocó durante la clasificación del Gran Premio de España, obligó al uso de la bandera roja y largará desde el fondo tanto en la carrera sprint como en la principal. Un llamado de atención para Franco Colapinto en el Circuito de Madring.

El piloto argentino que chocó contra el muro en el GP de España y generó una bandera roja

El piloto argentino Nicolás Varrone , de la escudería Van Amersfoort Racing , chocó durante la clasificación del Gran Premio de España , de Fórmula 2 (categoría previa la Fórmula 1), y largará desde el fondo tanto en la carrera sprint como en la principal.

Varrone había comenzado la actividad en el Circuito de Madring de la mejor manera posible, ya que en la práctica libre que se llevó a cabo más temprano se lució para finalizar en la segunda posición, solo por detrás del búlgaro y líder del campeonato, Nikola Tsolov (Campos Racing).

De esta manera, el argentino encaraba la clasificación con la esperanza de redondear una buena actuación que le permitiera tener serias chances de sumar puntos en las carreras del sábado y el domingo.

Sin embargo, todo se vino abajo para Varrone cuando quedaban 20 minutos para el final de la clasificación, ya que se chocó contra uno de los paredones y provocó la bandera roja . Pese a la preocupación que generó en un principio, se bajó de su monoplaza sin mayores inconvenientes y sin lesiones aparentes.

Al momento del accidente, el argentino no había registrado ninguna vuelta rápida, por lo que largará en el decimoséptimo lugar.

ACCIDENTE DE NICO VARRONE EN LA QUALY El piloto argentino se fue contra el muro y provocó la bandera roja. Mirá la #Formula2 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yKUoAMZV03

Varrone venía de tener una buena actuación en el Gran Premio de Italia, donde finalizó décimo para sumar un punto.

Por otra parte, la pole position fue para el sueco Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil), gracias a su registro de 1:44,331, que le permitió sacarle 230 milésimas a su escolta, que fue el irlandés Alex Dunne (Rodin Motorsport). A su vez, el top 5 lo completaron el brasilero Rafael Camara (Invicta Racing), el noruego Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport) y el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing).

Este fin de semana podría ser clave en la pelea por el título, ya que el líder Tsolov tiene 177 puntos, le saca solo 11 a su escolta Camara y en las carreras de este fin de semana ambos comenzarán en las primeras posiciones.

La actividad en la Fórmula 2 continuará este sábado con la carrera sprint, que está programada para las 9:15 de la mañana (hora de Argentina).