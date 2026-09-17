Ser jugador por un fin de semana: la extravagante y solidaria experiencia VIP de u$s33.500 del Everton + Agregar ámbito en









El equipo de la Premier League de Inglaterra creó una nueva forma de generar ingresos de una forma exponencial, brindándole acceso exclusivo a la gente que lo pague y haciendo realidad sus sueños de convertirse en jugador profesional por un día.

La nueva propuesta del Everton: convertirte en jugador del fútbol inglés por un fin de semana. Everton

El Everton lanzará una nueva campaña para fidelizar a sus fanáticos, la cual beneficiará a todos los involucrados: podrán vivir la experiencia de ser parte del plantel profesional durante un fin de semana y tendrán acceso a lugares exclusivos que solo tienen disponible los jugadores, entrenadores y dirigentes del club, por una cifra que oscila los u$s33.500.

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Este nueva iniciativa será lanzada para el fin de semana del 26 de septiembre, en donde se realizará el partido benéfico #Game4Hope para recaudar fondos y donaciones en la lucha contra la falta de vivienda y la situación de calle en la región de Merseyside. Este evento, en el que jugarán las leyendas de los Toffees y el Liverpool, es organizado por Everton in the Community y Shelter, quienes se encargan de este movimiento social.

El Hill Dickinson Stadium, la nueva cancha del Everton. Hasta el momento el club inglés tan solo puso en venta dos cupos dentro de la LGNDS VIP Immersive Experience y tendrán validez sólo para este encuentro a beneficio, aunque se estima que lo vuelvan a hacer en el futuro.

Gracias a la fecha FIFA y que no hay partidos ni de liga ni de copa en el calendario, el movimiento fue habilitado por el Hill Dickinson Stadium, la nueva cancha del Everton, inaugurada en 2025, para que el encuentro solidario se desarrolle ahí y los hinchas puedan vivir esta innovadora experiencia.

Los detalles de la aventura Según difundió el Everton en sus redes sociales, la experiencia tendrá un valor de £25.000 (unos u$s33.500) por persona. Las actividades, que serán desde el 25 al 26 de septiembre, incluye alojamiento en el hotel oficial del plantel, compartir comidas con los futbolistas, viajar con el equipo, entrenar en la práctica oficial previa, presenciar la charla táctica del DT, estar al borde de la cancha en el precalentamiento, sentarte en el banco de suplentes en el partido, indumentaria personalizada y camiseta firmada.

Pese a que no vivirán un encuentro de la Premier League, una de las ligas más aclamadas en el mundo, sí podrán conocer a leyendas de ambos equipos y del fútbol en general. Habrá un equipo en el que estén combinados los héroes del Everton y del Liverpool, mientras que se enfrentarán a un equipo denominado “Resto del Mundo”. La innovadora propuesta del Everton. En el equipo de los de la ciudad, estarán: Leighton Baines, Gareth Barry, Phil Jagielka, Yakubu y Louis Saha, del Everton. Asimismo, del Liverpool, participarán Robbie Fowler, David James, Ryan Babel, Jari Litmanen y John Aldridge. Mientras que en el equipo rival estarán otras estrellas de clase mundial que brillaron en el pasado: Cafú, Clarence Seedorf, Jaap Stam, Jimmy Floyd Hasselbaink y Mustapha Hadji, aunque todavía restan definir otros nombres más. El encuentro, a disputarse el sábado 26 de septiembre, dará comienzo a las 12:45 horas (Argentina) y se especula con que las cuentas oficiales de Youtube de ambos clubes lo retransmitan.