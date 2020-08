Suárez desafía al Barcelona: "Que me digan si no me quieren"

"Se habla de algunos nombres que dio el presidente, de cambios que se pueden dar, pero a mí nadie me dijo que quieran prescindir de mí. Si no me quieren, que me lo digan, estaría bien que el responsable hable directamente conmigo. Mejor así que filtrar si soy uno de los que quieren que salgan", criticó el "Pistolero" en una nota con El País.

"Yo quiero lo mejor para el club y mi idea hoy es seguir, pero si deciden que soy prescindible, no tengo inconveniente en hablar con los que deciden. ¿Koeman? Aún no he hablado con él", expresó bajándole un poco el tono a la polémica y en referencia al nuevo entrenador, el neerlandés Ronald Koeman.

HOME ❤️ View this post on Instagram HOME ❤️ A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona) on Aug 2, 2020 at 6:46am PDT

Suárez es uno de los principales socios de Lionel Messi, dentro y fuera de la cancha, pero en la última temporada bajó su nivel y terminó con 16 goles en la Liga de España y cinco en la Champions.

"Cuando falta conocimiento y argumentos para explicar las cosas a fondo se suele sacar un motivo fácil y simple. Y sí, soy amigo de Leo. Es un orgullo para mí; en el campo no hay amigos sino compañeros de equipos que estamos para ayudarnos y fuera de él, tengo la suerte de contar como amigo a una persona excelente como Leo", se defendió.