Subastaron los guantes que usó el Dibu Martínez en Qatar por u$s45.000

La subasta fue nombrada "Guantes del Campeón" y se llevó a cabo hoy a partir de las 15 horas a través de la plataforma bidbit.ar. E l "Dibu" participó de la transmisión vía zoom y afirmó: "Cuando me dieron la opción de donar los guantes del Mundial no lo dudé, es una buena causa para los chicos ".

"No es sólo fútbol y levantar la copa del mundo, sino ayudar y dar futuro a niños que no tienen posibilidad de lograrlo", sostuvo el elegido como mejor arquero del mundo en los premios The Best.