Super Bowl 2024: qué artista cantará en el show de medio tiempo

El Super Bowl 2024 se llevará a cabo el domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Los aficionados del fútbol americano no solo verán el enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers , sino también, que esperan por disfrutar del habitual show de medio tiempo.

Durante el evento deportivo suelen presentarse importantes artistas, en esta ocasión será Usher quien brindará un show durante aproximadamente 13 minutos. Tras confirmarse su presencia, se especuló con la presencia de Justin Bieber, quien colaboró con el artista en la canción "Somebody to Love” y podría ser el invitado sorpresa, aunque no se ha confirmado nada sobre esto.