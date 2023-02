Super Bowl: la historia detrás del trofeo Vince Lombardi

En el proceso de elaboración se emplean diversas técnicas ancestrales de orfebrería como el hilado, grabado a mano y pulido, además de usar las mismas herramientas que en el siglo XIX. Mide 55,88 centímetros y pesa casi tres kilos. Tiene un valor estimado de u$s50.000

El Super Bowl, la gran final de la NFL, es el evento con más televidentes en el mundo, que suele superar largamente los 100 millones de espectadores. Comenzó en 1967, cuando el premio todavía se llamaba World Championship Game Trophy.

Los responsables de torneo acudieron a Tiffany para fabricar el trofeo que se entrega hasta entonces al ganador. Uno más será recibido por el vencedor de este Super Bowl.

The making of the Lombardi trophy