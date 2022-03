Superclásico: Battaglia mantiene dos dudas en su equipo y Gallardo solo una

Por un lado, el DT de Boca, Sebastián Battaglia, apoyó la designación de Darío Herrera como árbitro del superclásico, pero advirtió que no quiere “más equivocaciones en contra” de su equipo. “No quiero que me favorezcan, quiero que no se equivoquen más en contra de Boca. Ya fueron varios errores que pudieron haber cambiado el rumbo de los partidos. El árbitro está bien designado, Darío Herrera es el mejor que está para este partido”, expresó Battaglia.