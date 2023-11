Tapia habló de las SAD, chicaneó a Macri y sorprendió con un pedido a Senadores

El titular de AFA celebró que el fútbol argentino no permitiera el ingreso de las Sociedades Anónimas, respondió los agravios del expresidente de Boca y propuso que se decrete "el día del hincha de la Selección".

Frente a medio centenar de representantes de los clubes de las distintas categorías, de primera división el único que no asistió fue Talleres, de Córdoba (lo preside Andrés Fassi), el principal dirigente del fútbol argentino remarcó: "Para los que no me conocen, les habla el imperdonable", a modo de chicana contra la calificación que recibió del candidato a vicepresidente de Boca Juniors.