Del Potro volvió a hacer tenis y enciende una luz de esperanza sobre su regreso

View this post on Instagram

Les dejamos los mejores momentos del vivo que hicieron @delpotrojuan y @manuginobili para seguir concientizando sobre la importancia de quedarse en casa en tiempos de pandemia, y entretener a sus seguidores con una entrevista mutua. #quedateencasa #yomequedoencasa. . Pinchá en IGTV para verlo en pantalla completa. . . #delpo #manu #delpotro #ginobili #delpoymanu #delpotro #manuginobili