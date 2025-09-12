Ciudad: Jorge Macri puso en marcha una Patrulla de Control de Accesos para reforzar seguridad con Provincia

El jefe de Gobierno presentó la nueva unidad policial, integrada por agentes que recibieron una capacitación especial. Estará equipada con patrulleros, motos y la división canina. Tendrá como objetivo reforzar la seguridad en los límites con la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri , puso en marcha este viernes una nueva etapa del plan de seguridad para reforzar el control en sus accesos, con la creación de una patrulla especializada destinada a prevenir delitos. Funcionará las 24 horas, los siete días de la semana.

La Patrulla de Control de Accesos vigilará los puntos de entrada y salida a la Capital Federal que incluyen los 24 kilómetros de la avenida General Paz y los puentes que cruzan el Riachuelo. Por esas vías se movilizan unas 3,5 millones de personas cada día, que se suman a la población local.

Su función será identificar vehículos y personas en busca de elementos que impliquen la posible participación en un delito, como la tenencia de armas o de drogas, además de detectar a quienes tengan pedidos de captura y controlar faltas viales. Inicialmente, y de acuerdo a un esquema de aplicación progresiva, la patrulla realizará controles en forma aleatoria y rotativa en los accesos.

“Parte del delito que impacta en la Ciudad viene de la provincia de Buenos Aires y nuestra decisión es poner límites y dar un mensaje muy claro: si venís a la Ciudad venís a portarte bien y con los papeles en regla” , dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

Cómo estará conformada la Patrulla de Control de Accesos de la Ciudad

Cada patrulla estará compuesta por un móvil, dos motos y ocho policías. También se sumarán dos camiones para el traslado de automotores y contará con el apoyo de dos patrulleros por turno (con dos policías cada uno), de Agentes de Tránsito de Seguridad y de la División K9 de perros.

Esta nueva unidad policial, con agentes que recibieron una capacitación especial, tiene como objetivo reforzar la seguridad en los límites de Buenos Aires: un 40% de los delitos cometidos en la Ciudad son perpetrados por personas que no viven en el territorio porteño, según se desprende de informes sobre los más de 20 mil detenidos por la Policía desde comienzos de año.

“La Policía va a estar en los accesos de la Ciudad con tecnología e incluso perros K9 que permitirán detectar, también, la presencia de drogas”, añadió el alcalde porteño.

patrulla de accesos ciudad La Patrulla de Control de Accesos de la Ciudad de Buenos Aires. GCBA

En el último tiempo, más de 50 destacamentos policiales en los accesos a la Ciudad fueron renovados con mejoras de infraestructura, equipamiento para tareas de control (balizas, conos de señalización, bastones luminosos, faros y barreras), cámaras de videovigilancia y otras herramientas tecnológicas.

“Esta es una respuesta a las inquietudes que los vecinos plantean y busca reforzar los controles en los accesos. Continuaremos sumando herramientas, tecnología, materiales y recursos humanos para darle más seguridad a los porteños y a las millones de personas que ingresan todos los días a la Ciudad”, sostuvo el ministro Giménez.

Las patrullas controlarán todos los accesos a Buenos Aires en función de los datos del Mapa del Delito y del flujo vehicular. Y trabajarán de manera coordinada con el Sistema Integral de Seguridad Pública, compuesto por el Anillo Digital, el Centro de Monitoreo Urbano y las cámaras de videovigilancia de la Ciudad.

Avanza el Plan de Seguridad Integral de CABA

La iniciativa presentada este viernes forma parte del Plan de Seguridad Integral de CABA que busca reducir el delito y reforzar el orden. En agosto, el alcalde anunció que antes de fin de año se incorporarán 1.000 policías a la fuerza porteña para patrullar las calles. Desde el inicio de la gestión ya son 3.500 los efectivos que se sumaron al cuidado de los vecinos en la vía pública.

La última camada de egresados realizaron los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), un programa de un año que aprovecha la trayectoria de exintegrantes de otras fuerzas de seguridad.

Durante 240 horas cátedra, reciben formación física, técnica, legal y táctica. En esta ocasión fueron destinados a la Dirección Autónoma de Alcaldías, para custodiar detenidos, liberando así a los agentes que cumplían esa función para que vuelvan al patrullaje. El plan prevé sumar unos 2.500 efectivos bajo esta modalidad hacia principios de 2027.

En 2024 ya se incorporaron 1.600 nuevos policías egresados del ISSP y otros 1.000 que dejaron tareas administrativas para patrullar. El mes pasado se sumaron 900 más. Actualmente, la Policía de la Ciudad cuenta con más de 27 mil oficiales equipados con chalecos antibalas con sistema de localización, armas de baja letalidad y vehículos para distintos terrenos.

El refuerzo también incluyó más patrulleros, motos y cuatriciclos, nuevas cámaras de seguridad que cubren el 82% del territorio porteño, 350 Puntos Seguros en plazas, parques y estaciones, y la consolidación del Anillo Digital, con 814 pórticos lectores de patentes en 74 accesos a la Ciudad, lo que permitió reducir un 40% el delito automotor.