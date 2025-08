Tensión en San Lorenzo: Marcelo Moretti quiere volver a su cargo

Hace un tiempo, Moretti trató de volver a su cargo, pero el mal momento de San Lorenzo sumado a que los hinchas no se mostraron muy contentos con él, hicieron que su vuelta a Boedo se postergue.

Por otro lado, ante estos rumores, el secretario de San Lorenzo, Martín Cigna no se mostró contento con la idea: "No voy a ser nunca más el Secretario si Marcelo Moretti vuelve al club. Tengo una posición tomada. No doy marcha atrás en eso", comentó en diálogo con La Red.