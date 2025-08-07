Tras vencer a Vélez, San Lorenzo acomoda su presente y es líder del Grupo B

En Bajo Flores, le ganó 1-0 a Vélez con gol de Alexis Cuello. Así, pese a los problemas institucionales, comanda su zona con 8 puntos, uno más que River.

San Lorenzo derrotó por 1 a 0 a Vélez al término del partido que disputaron esta noche en el estadio Pedro Bidegain, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El único gol del partido fue convertido a los 27 minutos del primer tiempo por el delantero Alexis Cuello , que empujó la pelota al gol tras una buena jugada del extremo Ezequiel Cerutti.

Con el triunfo, el equipo dirigido por Damián Ayude alcanzó la cima del Grupo B, con ocho puntos , mientras que el “Fortín” es sexto con cinco unidades.

En la próxima fecha, el “Ciclón” deberá enfrentar al vigente campeón, Platense, el próximo sábado 16 de agosto a partir de las 14.15 horas, mientras que el equipo de Guillermo Barros Schelotto recibirá a Independiente el mismo sábado, a las 20.30.

La primera llegada del partido fue para la visita, a los seis minutos, cuando el extremo Maher Carrizo quedó mano a mano por el costado derecho y puso un centro atrás que era empujado al gol por el delantero Braian Romero, aunque el tanto fue invalidado por posición adelantada del juvenil.

El “Ciclón” tuvo su primer acercamiento a los 17 minutos, cuando el volante Nicolás Tripichio presionó y ganó por derecha, para luego poner un centro que fue cabeceado por arriba del travesaño por Alexis Cuello.

A los 23 minutos, un centro desde la derecha fue bajado de cabeza por el mediocampista Manuel Insaurralde para Cuello, que controló de pecho y metió una chilena que pasó cerca del primer palo.

El único gol del partido llegó a los 27 minutos, con una pelota larga desde el fondo para el extremo Ezequiel Cerutti, que le ganó de cabeza al defensor Lisandro Magallán, desbordó y puso el centro atrás, empujado al gol por Alexis Cuello en el segundo palo.

Cuatro minutos después, un nuevo centro de Cerutti, esta vez al primer palo, le llegó al delantero Matías Reali, quien anticipó y definió con el borde externo del pie izquierdo, con un tiro que se fue desviado por poco.

Comenzado el complemento, San Lorenzo siguió teniendo las ocasiones más claras. En cinco minutos, el defensor Jhohan Romaña metió un cabezazo desde la puerta del área grande, que salió bombeado y fue desviado por el arquero Tomás Marchiori, sobre su poste izquierdo.

Dos minutos más tarde, Tripichio volvió a avanzar por derecha y buscó un remate bajo y cruzado, que se fue apenas desviado.

El local volvió a tener una jugada de peligro a los 25 minutos, cuando el lateral Fabricio López recibió por el costado derecho y sacó un remate potente de zurda al primer palo, desviado al córner por Marchiori.

La última llegada de la noche fue del “Fortín” con un desborde por derecha y centro del lateral Jano Gordon que fue cabeceado por el delantero juvenil Dilan Godoy, cuyo disparo se fue a centímetros del poste derecho del arquero Orlando Gill.

