Tevez confirma retiro del fútbol y quiere ser DT de Boca

El ídolo boquense nacido en "Fuerte Apache", Ciudadela, el 5 de febrero de 1984, jugó por última vez con la camiseta de Boca hace un año y luego se alejó del club, con la posibilidad de jugar en equipos del exterior, especialmente de la MLS, la liga estadounidense, aunque finalmente no aceptó ninguna propuesta.

"El último año mío jugando fue muy duro porque mi papá (Segundo Tevez) estaba internado y tenía muerte cerebral. Un día me levanté y le dije a mi mujer (Vanesa Mansilla) que no jugaba más. Luego llamé a mi representante (Adrián (Ruocco) para adelantarle mi retiro y más tarde a Riquelme para explicarle que haría una conferencia para decir que me iba de Boca", relató el ex delantero en la entrevista televisiva.

"Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno, a mi viejo. Tenía ocho años cuando empecé y el que me venía a ver era él. Cuando falleció me decía a mí mismo para qué más, para qué seguir. Me levanté y dije no juego más para nadie, fue la única vez que pensé en mi", añadió el ídolo boquense.

Tevez completó una carrera brillante en la que sobresalió no solo con la camiseta de Boca, sino que fue campeón en casi todos los clubes en los que jugó.

Debutó con apenas 17 años, el 21 de octubre de 2001, en un partido ante Talleres, en Córdoba, por decisión del DT Carlos Bianchi.

En Boca dejó una huella imborrable en las tres etapas que estuvo en el club (2001-2004; 2015-2016 y 2017-2021), en las que completó 279 partidos, 94 goles y 11 títulos.

Luego de Boca, vistió las camisetas de Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City, Juventus, nuevamente Boca, un paso fugaz por el Shanghai Shenhua de China, y otra vez Boca.

Con la camiseta del seleccionado argentino jugó las Copas del Mundo de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en ambas ocasiones los "albicelestes" llegaron hasta los cuartos de final, y además fue campeón Sudamericano Sub-20 en 2003 en Montevideo y Oro Olímpico en los Juegos de Atenas 2004.

"Quiero ser técnico, siento que estoy para dirigir. Hace unos meses me estoy preparando, estoy trabajando con el "Chapa" Retegui, tenemos un proyecto juntos y sueño con dirigir a Boca, me está dando ese cosquilleo igual que cuando jugaba, por eso estoy seguro de lo que quiero hacer", reveló Tevez.

El futbolista, quien ganó las Copa Libertadores e Intercontinental con Boca, y también conquistó la Liga de Campeones de Europa y el Mundial de Clubes con el Manchester United, se prepara para iniciar su carrera como DT con Carlos Retegui, exentrenador de Las Leonas y Los Leones, actualmente subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre otros logros individuales para resaltar en la brillante carrera de Tevez, sobresale que se trata del cuarto argentino con más títulos (30), detrás de Lionel Messi (40), Angel Di María (32) y Luis "Lucho" González (31).

Además, en Boca quedó décimo entre los goleadores históricos del club con 94 anotaciones, en un rubro que lidera Martín Palermo, con 236.