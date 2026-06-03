Tim Payne conoció al influencer argentino que lo llevó a la fama

El pasado martes 26 de mayo, Valentín Scarsini, más conocido como “El Scarso”, subió un video a TikTok en el que propuso hacer viral al jugador menos conocido del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Este era Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, que contaba con tan solo 4.000 seguidores y ahora ya está a punto de llegar a los cinco millones.

Esta semana, el argentino viajó a Miami gracias a una invitación del jugador para conocerlo y, tras la derrota del equipo neozelandés contra Haití por 4 a 0, se dio el encuentro, que fue publicado en Instagram: “ Encantado por conocerte y gracias por todo. La semana pasada fue una locura. Esto no solo me favoreció a mí, sino también al fútbol de Nueva Zelanda ”: Y cerró: “ Fue un placer conocerte hoy, amigo ”.

El reto de Scarso, tal como lo hizo en 2024 dando a conocer al Balzers de Liechtenstein, consiste en buscar a la institución o jugador de fútbol menos conocido y llevarlo al estrellato en cuanto a seguidores. Además, también lo hizo con el Club Argentino, equipo que disputa la primera regional de Madrid y en dónde juegan los hermanos de Julián Álvarez, alcanzando los 280.000 seguidores; y popularizó al costarricense Andrés Jiménez, hasta llevarlo a los 140.000 admiradores.

La viralización de Tim Payne llegó tan lejos que hasta la FIFA subió publicaciones aludiendo a él y el cantante argentino Ca7riel le dedicó una canción. Además, una de las mayores curiosidades que provocó en Oceanía, es que superó en número a la cuenta oficial de los All Blacks, seleccionado neozelandés de rugby y el más exitoso de todos los tiempos.

Ahora, deberá dejar esto de lado y demostrarles a sus nuevos seguidores lo aguerrido que es dentro de la cancha en el certamen mundialista. Para una selección de la que no se espera mucho, hay una enorme responsabilidad por la exposición, pero no será nada fácil.

Tim payne

Cuándo juega Tim Payne con Nueva Zelanda

Nueva Zelanda integra el Grupo G en el Mundial 2026. Debutará el lunes 15 de junio contra Irán, se enfrentará el 21 a Egipto y cerrará la fase de grupos el 27 frente a Bélgica. A la espera de la cita mundialista, todavía le queda un amistoso contra Inglaterra, este domingo 7 de junio a las 17 horas