Mundial 2026: qué dicen las apuestas sobre la final Argentina vs España y quién es el principal favorito para ser campeón

La Selección buscará este domingo el bicampeonato del mundo frente a España en el MetLife Stadium. Las casas de apuestas y los principales modelos de inteligencia artificial inclinan la balanza hacia el conjunto español, aunque destacan que la experiencia argentina y el liderazgo de Lionel Messi mantienen abierta la definición.

La espera llega a su fin. Argentina enfrentará este domingo a España en la final del Mundial 2026 con el objetivo de conquistar el bicampeonato y cerrar una nueva página dorada de su historia. El encuentro también marcará un momento especial para Lionel Messi, que buscará despedirse de las Copas del Mundo con un nuevo título.

La Albiceleste alcanzó la definición tras eliminar a Inglaterra en semifinales, mientras qu e España llegó luego de superar con autoridad a Francia, uno de los principales candidatos al título.

En la previa, las casas de apuestas ubican a la selección española como favorita, respaldada por un torneo de gran solidez defensiva y un recorrido que incluyó victorias frente a Austria, Portugal, Bélgica y Francia. Argentina, en cambio, debió superar cruces más ajustados ante Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

Los mercados también anticipan una final con pocos goles y mayores probabilidades de resolverse en los 90 minutos, ya que el alargue y una definición por penales pagan cuotas considerablemente más altas.

En las apuestas individuales, Lionel Messi aparece entre los máximos candidatos a marcar un gol, brindar una asistencia y ser elegido como figura del partido. También figuran entre los principales favoritos el español Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal y el argentino Julián Álvarez.

En las apuestas individuales, Lionel Messi aparece entre los máximos candidatos a marcar un gol

La inteligencia artificial también favorece a España

Las principales plataformas de inteligencia artificial coinciden en señalar a España como favorita, aunque por márgenes ajustados. Gemini, desarrollada por Google, considera que el conjunto español reúne las mejores métricas del torneo y llega con mayores probabilidades de consagrarse.

ChatGPT proyecta una final equilibrada, aunque otorga una leve ventaja a España, con un 55% de probabilidades de ganar, frente al 45% de Argentina.

Grok también pronostica un triunfo español y fundamenta su análisis en el presente futbolístico del equipo, la calidad de su plantel y su funcionamiento colectivo. Sin embargo, destaca que Argentina mantiene intactas sus opciones gracias a la experiencia en finales, la jerarquía de Messi y la solidez defensiva del equipo de Lionel Scaloni.

Vincic será el árbitro de la final

La FIFA designó al esloveno Slavko Vincic para dirigir el encuentro decisivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El árbitro de 46 años ya tiene un antecedente con la Selección argentina: impartió justicia en la derrota ante Arabia Saudita durante el debut del Mundial de Qatar 2022, que terminó convirtiéndose en el único traspié argentino en aquella conquista.

Vincic cuenta con amplia experiencia internacional y dirigió, entre otros partidos, la final de la Champions League 2024, la final de la Europa League 2022 y la semifinal de la Nations League entre España e Italia.

Un duelo de estilos

Desde el punto de vista futbolístico, la final enfrentará dos propuestas bien definidas. España buscará imponer su tradicional dominio de la pelota y controlar el ritmo del partido mediante la posesión, mientras que Argentina apostará a la solidez defensiva, la intensidad en la recuperación y la velocidad para atacar los espacios.

La batalla en el mediocampo aparece como uno de los aspectos decisivos, al igual que la eficacia frente al arco rival. En este tipo de partidos, donde las ocasiones suelen ser escasas, los detalles suelen inclinar la balanza.

Más allá de que las apuestas y los modelos de inteligencia artificial favorecen a España, la diferencia entre ambos equipos es reducida. Argentina llega con la experiencia de ser la vigente campeona del mundo, un plantel consolidado y el liderazgo de Messi, mientras que España presenta uno de los equipos más sólidos y regulares del torneo. Todo indica que la definición del Mundial 2026 enfrentará a dos de las mejores selecciones del campeonato en una final que promete máxima paridad.