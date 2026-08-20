Todo listo para el Mundial Femenino de Brasil 2027: se confirmó el calendario y las sedes + Agregar ámbito en









Uno de los eventos más grandes en el mundo del fútbol para el año que viene ya tiene aseguradas sus fechas. Además, en su quinta participación mundialista, la Selección argentina va en busca de su primera estrella.

El Mundial Femenino en Brasil 2027 ya tiene todo fechas y sedes confirmadas, aunque todavía falta el sorteo de fase de grupos. La Selección argentina va en busca de su primera victoria y título en el certamen. FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó este jueves que días se jugarán los partidos de fase de grupos, octavos cuartos, semifinales y final del Mundial Femenino de Brasil 2027. Además, ocho estadios míticos del país brasileño tendrán la oportunidad de albergar uno de los torneos más importantes de la disciplina entre el 24 de junio, día de la ceremonia, y el 25 de julio, día de la final.

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La Selección argentina, por su parte, aún no sabe en qué estadio debutará debido a que el sorteo de la fase de grupos se realizará en el primer trimestre del año que viene. Aún así, este será el tercer Mundial consecutivo de la Albiceleste y el quinto en su historia, con la negativa de no haber conseguido ninguna victoria durante estos periodos.

El maracaná, preparado para el Mundial 2027. X.com Los estadios que participarán en el Mundial 2027 Brasil al ser sede aprovechó la oportunidad y puso a disposición varios estadios emblemáticos para que sigan formando parte de la historia. El más emblemático de todos, el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, tendrá la posibilidad de hospedar dos de los partidos con más visualizaciones: el inaugural y la final.

Además de Río, otras siete ciudades también participarán en el alojamiento de alguno de los 32 países que jugarán el certamen: San Pablo, Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belo Horizonte y Fortaleza. Todas las sedes albergarán al menos siete encuentros y, como mínimo, un partido de eliminación directa.

Brasil, en busca de la primera estrella. Por ahora el único partido confirmado es el de la Selección brasileña, que jugará el partido inaugural el 24 de junio, a falta de resolver quienes la acompañarán en el Grupo A. En lo que va de su historia, “As Canarinhas” solo obtuvieron un subcampeonato del mundo en 2007 y nunca pudieron llevarse el premio mayor. Aún así, llegan de ganar la Copa América Femenina de 2025 y solo la perdieron una vez en su larga trayectoria, contra la Selección argentina en 2006.

La palabra de Gianni Infantino sobre el Mundial Femenino Por otro lado, Gianni Infantino aprovechó durante el sorteo del jueves para dedicarle unas palabras al torneo a disputarse el año que viene: “Nos entusiasma vivir un nuevo capítulo de la historia del fútbol femenino, que el próximo año reunirá en Brasil a las mejores jugadoras y entrenadoras del mundo, junto con la afición y las comunidades locales". Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. X Y por último, en un comunicado oficial de la FIFA, aseguró: “Me emociono solo de pensar en la extraordinaria pasión, alegría y energía que la afición brasileña aportará a la competición cuando las ocho ciudades anfitrionas reciban al mundo”, sentenció Infantino.