Estos son los ocho títulos anuales que ahora reparte el fútbol argentino

La AFA agregó dos estrellas más a las seis que ya estaban establecidas hasta esta temporada. Conocé los detalles.

Luego de la inesperada decisión de inventar un título oficial para el primero de la Tabla Anual , que ya fue entregado en las oficinas de Puerto Madero a Rosario Central , ahora el fútbol argentino cuenta con más estrellas para repartir.

La AFA elevó el número de títulos de seis a ocho de un plumazo, ¿Cuáles son estos? Torneos Apertura y Clausura, Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Supercopa Internacional, Campeón de Liga (nuevo) y Campeón del año (nuevo).

El "Campeón de Liga", como se mencionó antes, fue obtenido por Rosario Central, mientras que el "Campeón del Año" sería un triangular entre los campeones del Apertura, Clausura y Tabla Anual.

El formato con los 30 equipos divididos en dos zonas de 15 y una definición con playoff desde octavos de final, entre los ocho mejores de cada zona. Platense ganó el primero y este sábado arranca la etapa definitoria del segundo.

Lo juegan los campeones del Apertura (Platense) y Clausura, en una final única que será el sábado 20 de diciembre en San Nicolás. El ganador disputará a su vez la Supercopa Internacional, contra Rosario Central.

Copa Argentina

Enfrenta a los equipos de todas las categorías. Si bien no es un certamen exclusivo para los 30 de la LPF, desde su creación en 1969 y posterior renacimiento en 2011 siempre fue conquistada por equipos de Primera División.

Supercopa Argentina

Por ahora se mantendrá entre el ganador del Trofeo de Campeones y el campeón de la última Copa Argentina, Independiente Rivadavia. Resta saber si, a futuro, cambiará por 'Campeón del año'.

Supercopa Internacional

El título que nació en 2022 como una propuesta para el exterior pero terminó con la última final en Avellaneda (la que Vélez le ganó a Estudiantes), se jugaría por última vez en 2026, entre Rosario Central y el ganador del Trofeo de Campeones.

Campeón de Liga (nuevo)

Una de las dos flamantes estrellas. Inesperadamente, la LPF condecoró -con trofeo y todo- este jueves a Rosario Central por haber sido el mejor equipo de la tabla anual, que suma los puntos de la fase regular del Apertura y el Clausura.

Campeón del año (nuevo)

El otro torneo recién nacido que estará en juego. Según TyC Sports, se disputará un triangular en mayo entre los campeones del Apertura (Platense), el Clausura y el 1° de la tabla anual (Rosario Central), flamante 'Campeón de Liga'. Aún no es del todo oficial.