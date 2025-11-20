La AFA "inventó" un título para dárselo a Rosario Central y Ángel Di María: "Campeón de Liga" + Seguir en









Los dirigentes de la Liga Profesional se reunieron para dirimir el calendario de 2026 y definir la creación de un nuevo título anual, que en este caso beneficiaría al Rosario Central de Ángel Di María.

La AFA "inventó" un título para dárselo a Rosario Central y Ángel Di María: "Campeón de Liga"

Este mediodía, todos los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol se reunieron, con la presencia estelar de Claudio Tapia y Francisco Duarte, para diagramar la temporada 2026 (fechas FIFA, mercado de pases, formatos y descensos). Sin embargo, sorpresivamente surgió un tema nuevo y resonante: la creación de un nuevo título, con carácter inmediato, para el equipo que termine primero en la Tabla Anual. En este caso, el Rosario Central de Ángel Di María.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Carlos Belloso, presidente de Central, acudió con una extensa comitiva que la compone el propio Ángel Di María, Ariel Holan, Carolina Cristinziano (la vicepresidente primera y esposa) y "Fatura" Broun. El arquero salió del cónclave con el trofeo en sus brazos.

De esta manera, el club roasarino sumará un nuevo título inédito en el fútbol argentino y se colgará otra estrella.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1991543661809828331&partner=&hide_thread=false ¡CENTRAL CAMPEÓN DE LA LIGA 2025! ¡SOMOS EL MEJOR EQUIPO DEL AÑO! pic.twitter.com/7RbY1wcKZ3 — Rosario Central (@RosarioCentral) November 20, 2025 A su vez, los dirigentes se plantean la eliminación de la Supercopa Internacional, que enfrentaba al primero de la Tabla Anual con el campeón del torneo.