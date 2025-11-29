Tras la polémica entre la AFA y Juan Sebastián Verón, Estudiantes le ganó a Central Córdoba y pasó a semifinales

El gol para la visita lo marcó gol Tiago Palacios. Su rival saldrá del duelo entre Gimnasia de La Plata y Barracas Central. ¿Se viene un clásico platense?

El partido se había cargado de suspicacias luego de la dura sanción de la AFA contra Estudiantes de La Plata. Finalmente, el Pincha le ganó 1 a 0 a Central Córdoba , ligado al tesorero de la Asociación que rige el fútbol local, Pablo Toviggino, y pasó a semifinales del Torneo Clausura. Su rival saldrá del duelo entre Gimnasia de La Plata y Barracas Central. ¿Se viene un clásico platense?

Estudiantes se impuso 1-0 sobre Central Córdoba en Santiago del Estero con un gol lo marcó Tiago Palacios, a los 20 minutos del segundo tiempo. Fue un partido intenso, pero con pocas situaciones de riesgo.

Tras el gol de Palacios, el Ferroviario intentó sin puntería ni suerte. Lucas Varaldo estrelló la pelota en el travesaño y le negó el empate. Estudiantes se paró de contraataque y casi lo liquida con un disparo del defensor Facundo Rodríguez.

Luego de la sorpresiva e inédita sanción de la AFA al presidente y los jugadores de Estudiantes de La Plata por realizar el pasillo de campeón a Rosario Central de espaldas, quien salió a realizar su descargo y romper el silencio fue nada menos que Juan Sebastián Verón .

¡Golazo de Estudiantes! Medina la armó, Cetré tiró el centro y Palacios la enganchó de volea para el 1 a 0. pic.twitter.com/ysFZClmEug

El máximo dirigente del club platense, que fue suspedido de toda actividad en el fútbol durante los primeros seis meses de 2026, se refirió a dicha sanción y cómo ve el presente del fútbol argentino.

"Yo quiero un fútbol mejor. Sí me interesa que los campeonatos sean mejores, que los recursos sean más, que crezcan las formativas con mejores instalaciones", comenzó Verón en diálogo con 'Radio Con Vos 89.9'.

"Tapia impuso el otorgamiento de un campeonato. No hubo votación, ni debate. Ya estaba armado y decidido", dijo con indignación. Y agregó: "Iba a ser un reconocimiento a Rosario Central. Es distinto a darle un campeonato. Le dieron un torneo, no había algo en juego"

Sobre la sanción y los motivos del ya famoso "espaldarazo", Verón explicó: "El pasillo fue de espaldas porque nos sentimos amenazados y obligados a hacer algo". Luego se preguntó: "¿Por qué no se hizo con los campeones anteriores y a Estudiantes sí?".

"No me interesa ser presidente de AFA, no es lo que quiero", advirtió en respuesta a los rumores por su confrontación con Tapia. "No tengo palanca política, para nada. Tengo una manera de pensar y de actuar que a algunos les puede gustar o no", aseguró al respecto.