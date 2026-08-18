Trasladaron al argentino detenido por el ICE y se complicó su situación + Agregar ámbito en









Matías Pourrain había sido detenido el 6 de agosto en el aeropuerto de Florida. El miércoles tenía previstas dos audiencias para definir su condición, pero con el traslado no están confirmadas.

El futbolista de 36 años fue detenido el 6 de agosto por tres oficiales de civil en el aeropuerto de Florida mientras viajaba junto a su equipo, Miami United, a Los Ángeles.

La causa del argentino Matías Pourrain, el futbolista detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos tomó un giro inesperado este martes. Sin aviso previo, el jugador fue trasladado y no están confirmadas las audiencias previstas para el miércoles por la mañana.

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El argentino estaba detenido en el Glades County Detention Facility de Florida y había pedido atención médica cuando fue movido a un centro en Texas, a 1600 kilómetros de donde estaba. La decisión impacta directamente en las audiencias que tenía programadas, una por su situación general y otra para pedir su libertad bajo fianza.

Pero el traslado hace que la presencialidad en la comparecencia ante el juez sea imposible. Desde su defensa están intentando evitar la postergación y que se realice de manera virtual.

La propia abogada de Pourrain, Regina de Moraes, no recibió ningún aviso del traslado, tuvo que rastrear el paradero del futbolista tras perder contacto con él y calificó la situación como “muy crítica”.

El arresto del futbolista argentino en Estados Unidos El futbolista de 36 años fue detenido el 6 de agosto por tres oficiales de civil en el aeropuerto de Florida mientras viajaba junto a su equipo, Miami United, a Los Ángeles. “Se lo llevaron diciendo que en diez minutos volvía. Pero no lo devolvieron. Por lo que tenemos entendido, las instalaciones son lugares hacinados”, había declarado Juan Pourrain, el hermano de Matías luego de su arresto.

Matías llegó a Estados Unidos en 2019 con una visa de turista por seis meses, cuando recibió la chance de jugar en el Ascenso del país norteamericano empezó a tramitar la residencia y consiguió un permiso de trabajo. “Está en una zona gris, en un limbo: la residencia todavía no fue aprobada, pero tampoco fue rechazada. Eso puede tardar años", explicó la abogada de Moraes a Clarín sobre el motivo de detención del argentino. La defensa tampoco descarta solicitar la salida voluntaria del jugador para que recupere su libertad y evite la deportación. La carrera de Pourrain comenzó en el Club Real Pilar, formó parte del equipo que venció a Vélez en la Copa Argentina 2019, y luego viajó a Estados Unidos donde vistió las camisetas de Miami Beach FC, el Miami City y el Club de Lyon, hasta su conjunto actual el Miami United DC.