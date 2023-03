Traverso disparó contra el plantel de Boca tras la salida de Ibarra

Todo Boca está convulsionado tras el despido de Ibarra y el posterior "no" de Gerardo Martino para ser su sucesor. De esta forma, el "Xeneize" comenzará a jugar la Copa Libertadores sin un entrenador, o en todo caso con un interino que será Mariano Herrón .

Un exfutbolista de la época dorada del club se refirió a esta situación y no dudo ni le tembló el pulso para criticar duramente al plantel de Boca .

“Sí, estoy enojado con los jugadores. Se comieron 32 torneos de 2 campeones, multicampeones con Boca. Los jugadores se comieron a Battaglia y al Negro Ibarra”, aseguró.

“Tata tenés que traer herramentas ehh, sino se complica”, ironizó Traverso sobre lo que habrían dicho algunos futbolistas de Ibarra.

“Yo creo haber escuchado esta palabra de 'herramientas' con Battaglia ehh. Que no le daban herramientas también cuando las cosas se empezaban a complicar. Por eso necesito esa rebeldía, muchachos saquémoslo adelante... Ahora si hay dos o tres que tiraron el nombre de otro entrenador eso sí que no me gusta”, arremetió el exdefensor.

Traverso se indignó con esta situación y comparó con los jugadores de su época: “Ibarra, Battaglia, Riquelme, el Chelo Delgado, Cascini, Bermúdez, Chicho Serna... a ellos jamás los escuché decirle al presidente o al vice ‘me gustaría que este sea el entrenador’. ¡Jamás! Y mirá que los tipos ganaron Copas Libertadores... Jamás escuché que alguno le diga a un dirigente eso”.

Por último, el exfutbolista 'xeneize' multicampeón cuestionó las maneras de manejarse de varios jugadores actuales. “Ahora vas a correr, entrenarte y dejar de salir”.