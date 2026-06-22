Julián Álvarez rompe el silencio sobre su futuro en el Atlético Madrid: "Lo mejor para todos es una transferencia"

Al delantero colchonero lo sacaron del tema del Mundial 2026 con la Selección argentina y respondió con contundencia cuando le preguntaron qué va a pasar con su futuro.

Julián Álvarez es uno de los delanteros sensación en Europa después de las últimas dos grandes temporadas que tuvo en el Atlético Madrid de Diego “Cholo” Simeone. Por su presente, dos de los equipos más grande de España, Real Madrid y Barcelona, pugnan por él en el mercado de verano.

Ante esto, después del partido de este lunes ante Austria, la “Araña” fue consultado sobre su futuro y aclaró: “ Hablé con las personas del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño ", sentenció.

Cuando se refirió a su sueño no lo dijo por el Real Madrid, sino por el Barcelona. Cuando él era todavía un niño en las inferiores de Club Atlético Calchín, fue consultado de qué equipo era hincha y no titubeó en su respuesta: “Soy de River, del Barça, De Calchín y de Argentina”. Por lo qué la respuesta a cuál era su aspiración está bastante clara.

El Barcelona, por su parte, ya ofertó €100 millones, mientras que el Real Madrid €150 millones y ambos fueron rechazados, tal como lo comunicó el presidente Colchonero Enrique Cerezo: “Julián López es un jugador del Atlético de Madrid. Y el que quiera a Julián López que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará”.

Sacando que le dijo López en vez de Álvarez, en el contrato del argentino la cláusula es de €500 millones, por lo que antes de que hable en zona mixta con ESPN, la única vía fiable era pagar lo que decía en el contrato, pero después del suceso, abre muchas más puertas.

julian alvarez atletico de madrid.jpg @Atleti

El Atlético Madrid llevará a la justicia deportiva al Barcelona por Julián Álvarez

En medio de las declaraciones de Julián Álvarez sobre una transferencia, el Atlético calentó el terreno y anunció que llevará al Barcelona ante la justicia deportiva por la negociación con el jugador argentino, quien tiene contrato hasta 2030 con los rojiblancos.

Fuentes del Atleti consultadas por el diario AS apuntaron contra el club blaugrana. “En el pasado ya hemos visto la forma de funcionar del Barcelona”, señalaron.

Recordaron la disputa por Griezmann y los intentos de vestirlo de azulgrana “cuando el Atlético se estaba jugando la Champions frente a la Juve” prometiéndole al jugador “comisiones a su hermana, a su familia y al propio jugador...”.

En aquel entonces, Griezmann terminó vistiendo de azulgrana. Pero ahora, el Atleti dejó en claro que no dejará ir al argentino: “No hay ninguna cantidad por la que el Barcelona pueda comprar a Julián, que no será transferido al Barcelona”, señalaron.

“Todo el mundo sabe que es un club tramposo”, continuaron desde el Atleti, según reprodujo el diario español, recordando el Caso Negreira o su actuación con jugadores de otros equipos. Pero en esta oportunidad, no habrá negociación: “O paga la cláusula (de 500 millones) o nada”.

El Atlético Madrid vs el Barcelona en redes sociales

Tras los rumores en redes sociales de que el Barcelona, hace unas semanas, ya había mandado una oferta por Julián, las redes del Atleti se encargaron de desmentir la noticia con cierto grado de picardía al respecto: “En unos minutos publicaremos un comunicado sobre un asunto relevante que está generando numerosas desinformaciones”.

Tan solo 30 minutos más tarde, publicaron una imagen de Lamine Yamal, figura blaugrana, con la camiseta de los rojiblancos bajo el lema del periodista italiano Fabrizio Romano: “Here we go!”, haciendo alusión a que es un fichaje cerrado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2060387377252561055?s=20&partner=&hide_thread=false HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Esto no terminó ahí, sino que también subieron imágenes de Pedri y Raphinha con el mismo lema ya mencionado. Después de esto, cansados de los rumores y comentarios de los periodistas, postearon: “No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos…”, haciendo referencia a que no existía vinculación alguna entre los Colchoneros y el Barça por Julián Álvarez. Al parecer, todo esto cambió según las declaraciones de esta tarde del delantero de la Selección argentina.