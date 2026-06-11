Un jugador de Argentina filtró la sesión de fotos oficiales de la FIFA para el Mundial 2026

El defensor Nicolás Otamendi mostró detalles del backstage. En ese contexto, aprovechó para bromear con los volantes. Argentina se prepara para el debut con Argelia.

Mientras ajusta los últimos detalles para el debut en el Mundial 2026 , la Selección argentina cumplió con uno de los compromisos protocolares más tradicionales de la competencia: la sesión oficial de fotos organizada por la FIFA.

En medio de un clima distendido, Nicolás Otamendi compartió en sus redes sociales algunos videos del detrás de escena de la jornada. El defensor, uno de los referentes del plantel que conduce Lionel Scaloni, se mostró bromeando con Thiago Almada y Exequiel Palacios mientras ambos eran retratados por los fotógrafos del organismo internacional.

"Fantastic, bro" y " te vas a comer la camiseta" , fueron algunas de las frases que lanzó Otamendi entre risas, en una muestra del buen ambiente que reina dentro del grupo albiceleste a pocos días del inicio de la Copa del Mundo .

sesión fotos argentina IG: Nicolás Otamendi

Argentina suma a Marcos Senesi y se prepara para el debut con Argelia

Más allá del momento relajado, el foco del seleccionado nacional está puesto en el estreno mundialista. Argentina hará su presentación en el Grupo J el próximo martes 16 de junio en Kansas frente a Argelia. Posteriormente, enfrentará a Austria y Jordania para completar la fase de grupos.

En paralelo, Scaloni también trabaja en la conformación definitiva del plantel tras la baja de Leonardo Balerdi, quien quedó descartado por una lesión muscular. Su reemplazante será Marcos Senesi, quien se suma a la delegación argentina para afrontar el certamen.

La decisión del cuerpo técnico se produjo en un contexto marcado por la evolución favorable de Leandro Paredes y la recuperación de Nicolás Tagliafico, cuya molestia física no reviste gravedad, según trascendió en las últimas horas.