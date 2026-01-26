En la segunda fecha, cayó el primero: Instituto echó a Daniel Oldrá tras un arranque sin puntos en el Apertura

Luego de la derrota ante Platense y con un cierre de 2025 preocupante, la dirigencia de la Gloria acordó la salida del entrenador, que había asumido en abril del año pasado.

La segunda caída consecutiva en el Apertura de la Liga Profesional aceleró una decisión fuerte en Instituto . Tras perder 2-1 ante Platense en Vicente López, el club comunicó que, de común acuerdo , Daniel Oldrá dejó de ser el entrenador, poniendo fin a un ciclo iniciado el 17 de abril de 2025 .

La determinación no se explica únicamente por el arranque adverso del torneo, sino también por el irregular segundo semestre de 2025 , en el que el equipo quedó comprometido en la tabla de promedios y terminó el año mirando de cerca la posibilidad de perder la categoría. En ese contexto, la dirigencia esperaba que la pretemporada, con numerosas bajas y refuerzos , marcara un punto de inflexión que nunca llegó.

Lejos de mostrar una versión renovada, la Gloria volvió a tropezar en sus dos primeras presentaciones. En el debut cayó en Alta Córdoba ante Vélez , en un partido que no mereció perder, y luego volvió a fallar en Vicente López , donde los errores defensivos terminaron siendo decisivos.

Ante Platense , el equipo mostró una actuación ambigua. Por momentos evidenció ambición ofensiva y no se conformó con el empate, pero al mismo tiempo dejó expuestas falencias estructurales que explican su presente. Incluso pudo haber convertido en al menos cuatro oportunidades , pero chocó reiteradamente con la figura de Matías Borgogno , clave para sostener al Calamar.

Ese respaldo le permitió al local capitalizar sus propias chances. La apertura del marcador llegó tras un rechazo defectuoso de Manuel Roffo , que Franco Zapiola aprovechó para definir sin oposición. El desarrollo se mantuvo parejo, aunque Instituto comenzó a depender cada vez más de Alex Luna como principal generador de juego.

El segundo tiempo repitió el mismo patrón: trámite disputado, imprecisiones y pocas situaciones claras. Con el correr de los minutos, la Gloria logró mayor presencia ofensiva y alcanzó la igualdad cuando Luca Rafaelli asistió a Luna, que marcó el 1-1.

La ilusión duró poco. En una jugada aérea, Juan Gauto controló y lanzó un centro preciso para que Tomás Nasif, sin marcas, conectara a metros del arco y sellara el 2-1 definitivo. A partir de allí, Platense se replegó con orden y neutralizó los intentos finales de Instituto.

El resultado terminó siendo un golpe difícil de digerir para un equipo que volvió a irse con las manos vacías, en un partido que, por desarrollo, bien pudo haber terminado en empate, como ya le había ocurrido en la fecha inicial.

Con limitaciones para generar juego, fragilidades defensivas recurrentes y la situación contractual de Gastón Lodico como foco adicional de conflicto, la dirigencia optó por cortar el proceso. Apenas dos fechas después del inicio del Apertura, Instituto ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador para encauzar un semestre que arrancó cuesta arriba.