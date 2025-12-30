Lucas Scarlato decidió junto a su familia y su representante dejar la institución por patria potestad, ya que es menor de edad, sin dejar ningún tipo de resarcimiento económico al club dado que todavía no posee contrato profesional. En medio versiones cruzadas, la madre dijo que "el club no lo cuidó".

Polémica en River: una figura de las inferiores se va por la patria potestad y la madre disparó contra la dirigencia

El juvenil figura de la séptima división de River, Lucas Scarlato , dejará la institución por patria potestad , sin dejar ningún tipo de resarcimiento económico al club dado que todavía no posee contrato profesional.

Desde la Comisión Directiva de Núñez sostienen que se le acercaron varias ofertas al volante ofensivo para formalizar su primer vínculo como profesional, pero que las mismas fueron rechazadas por Martín Giastadisegno , su representante.

El agente tendría concretada su salida rumbo al fútbol italiano desde hace tiempo y, si bien varias versiones situaban al categoría 2009 en el Inter, sería el Parma el próximo destino del juvenil, quien se marcharía en condición de libre.

Scarlato no pasó desapercibido durante su tiempo en River Camp , ya que su desempeño lo ubicó en reiteradas ocasiones en la nómina de las juveniles de la Selección Argentina y logró alzarse con el título de la Copa UC en Chile con la Sub 16 . A pesar de contar con un buen presente en las divisiones inferiores de River, el joven mediocampista, en conjunto con su familia, decidieron irse del club y continuar su carrera futbolística en Italia.

No es la primera vez que Giastadisegno es el principal artífice de la salida de un jugador del fútbol argentino por esta vía. Matías Soulé , actual figura de la Roma, fue el más destacado cuando dejó Vélez para unirse a la Juventus de Turín con apenas 15 años.

Asimismo, Joaquín Panichelli, delantero goleador del Racing de Estrasburgo, también dejó River al irse libre. Un caso parecido ocurrió semanas atrás en Boca. Milton Pereyra, delantero de 17 años, dejó el conjunto azul y oro para llegar al Napoli.

Versiones cruzadas sobre la salida de Scarlato: del pago del representante a las declaraciones de la madre

Durante el lunes se dio a conocer que el agente Martín Guastadisegno le habría ofrecido a la familia del futbolista unos 200 mil dólares para que no arregle su continuidad con River. De esa manera, se llevaría del país al pibe de la Séptima División y campeón con la Selección Argentina Sub 16 para que tenga destino europeo, específicamente italiano.

Para colmo, no es la primera vez que Guastadisegno hace este tipo de cosas. En el paso, tuvo experiencias similares con Joaquín Panichelli y Matías Soulé.

image El polémico agente Martín Guastadisegno.

"Luca está hace diez años en el club, desde chiquitito dice que quiere ser jugador de fútbol, que su sueño es ser jugador de la Selección. Nosotros nos esforzamos, no somos una familia millonaria ni nada que se le parezca, somos clase media, laburadores y nos movemos por el sueño de nuestro hijo y no por la plata”, dijo la madre de Scarlato en diálogo con DSports.

"Una de las cosas a aclarar es que el representante de Luca -Martín Guastadisegno- se crió conmigo, es como mi hermano y él no haría nada en contra de la carrera de mi hijo“, reveló.

“Martín no tiene ningún interés económico en Luca, sino que es un interés afectivo porque me crié con él durante toda la infancia y lo quiere a Luca como si fuera su sobrino. Siempre van a atacar al representante y a la familia", se descargó.

A continuación, soltó una acusación contra River por el trato recibido: “Luca estuvo dos meses jugando con pubalgia y no se lo cuidó. Los coordinadores no querían que se haga estudios médicos porque ellos los necesitaban los sábados para jugar y ganar los tres puntos, por lo cual esa lesión se hizo casi crónica. Dije en el club que debían cuidar a sus jugadores, pero el coordinador le pedía que no se haga los estudios”.

“Cuando les planteamos de cuál era el proyecto que ellos tenían, porque estábamos hace diez años en el club y lo que veíamos era que los chicos llegan a Reserva y los dan a préstamo y si el chico no brilló donde se fue a préstamo, llega a los 21 años, queda libre y termina jugando en un equipo de la B, eso los condiciona, porque si pasa eso, no viene nadie de afuera a comprarlo por un contrato millonario”, cerró en su idea.

Por último, la madre del juvenil denunció: “Tuvimos varias contestaciones desagradables, amenazas, esto de que firme el contrato y que sino no iba a la Selección. Eso que muchas veces se ve en las redes, en este caso nos tocó vivirlo a nosotros en carne propia".