En conflicto con su club, "Cuti" Romero dejaría el Tottenham después del Mundial 2026 + Seguir en









El defensor de la Selección argentina dejaría el club de Londres, hundido en malas campañas, y podría continuar su carrera en España.

En conflicto con su club, "Cuti" Romero dejaría el Tottenham después del Mundial 2026

El defensor campeón del mundo Cristian "Cuti" Romero dejaría el Tottenham de Inglaterra luego del Mundial de mediados de año y continuaría su carrera en un equipo español.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pese al buen andar en la Champions League, donde clasificaron directamente a los octavos de final, el equipo inglés no atraviesa su mejor momento y se encuentra 14° en la Premier League, incluso comprometido con la zona de descenso.

Luego del empate 2-2 ante el Manchester City el último fin de semana, el “Cuti” expresó nuevamente su descontento con la dirigencia de los “Spurs” al mencionar que “solo teníamos 11 jugadores. Increíble, pero cierto y vergonzoso”.

Ante esta situación, Romero no vería para nada mal una salida del Tottenham, equipo en el que juega desde 2021 y con el que pudo ganar la UEFA Europa League 2025 luego de superar en la final al Manchester United.

Aquí es cuando aparece en escena el Atlético Madrid de España, que tiene como director técnico al argentino Diego “Cholo” Simeone, quien incluso había sido consultado por el defensor durante el Mundial de Clubes del año pasado y fue contundente: “¿Quiero a ‘Cuti’ Romero? Obvio, es un gran jugador”.

En dicha institución no sería el único argentino, ya que compartiría vestuario con el arquero Juan Musso, el defensor Nahuel Molina, el mediocampista Thiago Almada y los delanteros Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nicolás González. De todas maneras no sería una operación para nada fácil, ya que el Tottenham lo tendría valorado en 60 millones de libras.