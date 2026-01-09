El más grande de la historia: 10 datos que seguramente no conocías del Mundial 2026

La próxima edición de la Copa del Mundo guarda curiosidades increíbles que la convertirán en la más ambiciosa de la historia.

La FIFA ha logrado hacer una versión mucho más ambiciosa de la Copa del Mundo.

Cada edición de la Copa del Mundo de fútbol es especial, ya que cada torneo deja una historia distinta para contar. Pero la que se disputará en unos meses en Estados Unidos, México y Canadá será, seguramente, una de las más particulares de todas las que se hayan celebrado hasta el momento.

Con un sinfín de novedades, este Mundial 2026 apunta a convertirse en una de las mayores atracciones que haya brindado el deporte a sus espectadores. Si bien no serán todas, vale la pena repasar muchas de ellas, ya que le darán ese condimento extra que hace que los fanáticos esperen con ansiedad su llegada.

Como se mencionó, hay múltiples aspectos que harán que la próxima edición de la Copa del Mundo sea única. Para empezar a dimensionar su magnitud e importancia, es necesario repasar las principales características que marcarán al certamen más grande que haya visto el fútbol.

Con 48 naciones listas para buscar levantar la Copa del Mundo, esta será la edición con mayor cantidad de equipos participantes . Esto también permitirá la aparición de varios debutantes en el certamen, ya que África, Asia, Oceanía y la región de Centroamérica y Norteamérica sumaron nuevos cupos.

Históricamente, el Mundial fue organizado por un solo país, aunque la experiencia compartida entre Corea del Sur y Japón en 2002 marcó un antecedente. Luego se replicó en la Eurocopa con Austria y Suiza en 2008 y con Polonia y Ucrania en 2012. En 2026, la novedad será aún mayor, ya que por primera vez habrá tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Más países, más recorrido

Las tres naciones encargadas de organizar la Copa del Mundo 2026 cuentan con territorios extensos y una gran cantidad de ciudades. Por ese motivo, habrá mayores distancias entre sedes y una particularidad poco frecuente: la posibilidad de disputar partidos bajo condiciones climáticas muy distintas dentro de un mismo torneo.

Un formato jamás visto

El aumento de selecciones obligó a modificar el sistema de competencia. Ya no habrá octavos de final como apertura de la ronda de eliminación en la cual solo clasifican los dos primeros de las zonas, regresará el formato de mejores terceros del grupo y se incorporarán los dieciseisavos de final. Esta ronda adicional extenderá la duración del torneo y les dará más oportunidades a selecciones menores de dar la sorpresa en instancias decisivas.

La mayor cantidad de sedes

Si bien Qatar 2022 se disputó en un área geográfica reducida y Rusia 2018 contó con muchos estadios, el Mundial 2026 marcará un récord. Entre Estados Unidos, México y Canadá se utilizarán 16 sedes distintas para albergar los 104 partidos del certamen.

Embed - La FIFA revela sedes y horarios oficiales del Mundial 2026

Un nuevo récord para México y el premio para Canadá

Con las ediciones de 1970 y 1986, México alcanzará su tercera organización de una Copa del Mundo, convirtiéndose en el primer país en lograrlo. Además, el Estadio Azteca se transformará en el escenario que más partidos mundialistas haya albergado en la historia.

Por su parte, Canadá vivirá un momento especial. Tras disputar por primera vez un Mundial en Qatar 2022, logró su segunda clasificación consecutiva y la segunda de su historia. Más allá de acceder como organizador, mostró un fuerte compromiso con este nuevo rol y trabajó de manera sostenida para llegar preparado a la competencia.

Estados Unidos volverá a tener una final en sus tierras

Desde 1994 que Estados Unidos no albergaba el partido que define al campeón del mundo. En aquella ocasión, el Estadio Rose Bowl, con capacidad para 92.600 espectadores, fue la sede de la final. En 2026, ese honor recaerá en el MetLife Stadium de New Jersey, que cuenta con una capacidad para 82.566 personas.

Embed - É TETRA! O FIM DO JEJUM DE 24 ANOS E O BRASIL VOLTA A CONQUISTAR UM TÍTULO DE COPA DO MUNDO EM 1994

Más partidos que nunca

Hasta 2022, la Copa del Mundo se disputaba con 64 partidos entre 32 selecciones. Con la ampliación a 48 equipos, más grupos y una ronda adicional de eliminación directa, el total ascenderá a 104 encuentros, convirtiendo a esta edición en la más extensa de la historia.

Más equipos, más debutantes

Aún restan definirse los repechajes, que terminarán de confirmar a todos los participantes, por lo que el número final de debutantes todavía no es definitivo. Por ahora, Uzbekistán, Cabo Verde, Jordania y Curazao son las selecciones que tendrán su estreno mundialista en 2026. A ellas podrían sumarse Surinam, Nueva Caledonia, Macedonia del Norte, Kosovo y Albania.

Cantidad de ingresos récord

Más allá del aspecto deportivo, el Mundial representa un negocio de enorme magnitud. Al tratarse de la edición más grande de la historia, se esperan ingresos sin precedentes. Las proyecciones actuales estiman ganancias cercanas a los 13 mil millones de dólares, impulsadas por derechos de televisión, patrocinios, venta de entradas y paquetes de hospitalidad.