Argentina está en la lista: los países que fueron excluidos de Mundiales por la FIFA

El mundo del fútbol suele tener reacciones llamativas frente a los conflictos que atraviesan distintas regiones del planeta. La FIFA se involucra en algunos casos mientras que en otros prefiere mirar para el costado, pero cuando decide accionar suele imponer restricciones severas para dejar en claro su postura.

Distintas naciones se vieron privadas de disputar la Copa del Mundo por sanciones impuestas por el ente que regula las competiciones oficiales del fútbol en todos los continentes. Entre ellas, Argentina también fue uno de los países que sufrió la mano dura de la federación.

Si bien existen distintos tipos de castigos, el más fuerte suele ser la exclusión total de la posibilidad de disputar el Mundial. Sin tener en cuenta el recorrido previo, se decide que determinadas selecciones no formen parte de la competencia por un período específico, incluso en algunos casos durante el desarrollo del torneo.

El caso de Rusia es el más reciente, ya que fue organizador de un Mundial y luego fue excluido de sus siguientes dos ediciones.

No fue en la Copa del Mundo de mayores, pero sí en la Sub-20. Con Mostaza Merlo como director técnico, el seleccionado inició su participación en el Mundial de 1991 disputado en Portugal. En un duelo ante los locales, cayó 3 a 0 y terminó con Claudio París, Mauricio Pellegrino y Juan Esnaider expulsados . La violencia ejercida durante ese encuentro frente a los lusos, que contaban con figuras como Luis Figo y Rui Costa, derivó en una eliminación temprana y en la exclusión para disputar la edición de 1993.

Durante las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 1990 , Chile y Brasil llegaban a su enfrentamiento por el Grupo 3 con la misma cantidad de puntos. El partido en el Maracaná era decisivo y la Canarinha se imponía por 1 a 0.

LA MASACRE DE LISBOA | Cuando los bad boys argentinos fueron expulsados de los mundiales Sub 20

Roberto Rojas, arquero chileno, simuló haber sido golpeado por una bengala y el equipo decidió abandonar el campo de juego a modo de protesta. La FIFA consideró que el accionar fue injustificado, dio el partido por perdido y prohibió a Chile competir por un lugar en el Mundial de Estados Unidos 1994.

CÓNDOR ROJAS y el BRASIL-CHILE del "BENGALAZO" en Maracaná (1989) Memorias del Fútbol

Yugoslavia

A finales de los años 80 y comienzos de los 90, la nación que luego se disolvería en varios países atravesaba graves conflictos internos. Ya clasificada a la Eurocopa 1992, fue excluida del certamen por estas razones y su lugar lo ocupó Dinamarca, que terminaría consagrándose campeona meses después. El mismo castigo se aplicó en las Eliminatorias, por lo que no pudo competir por un lugar en el Mundial 1994.

Alemania y Japón

Aunque pertenecían a federaciones distintas, el motivo fue el mismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, ambas selecciones fueron excluidas por la FIFA y no pudieron participar de la Copa del Mundo de 1950 disputada en Brasil. Italia, pese a su participación en el conflicto bélico, sí formó parte de ese torneo.

Myanmar

Conocida en el pasado como Birmania, esta selección es una de las que jamás disputó un Mundial. Más allá de no haber contado con nivel futbolístico suficiente, también fue excluida por la FIFA en cuatro ocasiones. En 2002 decidió abandonar las Eliminatorias y como castigo quedó fuera de Alemania 2006. Luego, en 2014, fue sancionada por disturbios en las tribunas y volvió a quedar al margen, situación que se repitió en el camino hacia Rusia 2018.

Sudáfrica

El régimen del apartheid se instauró en 1947 en el país africano, lo que dividió a la sociedad por razones raciales. Esta situación no pasó inadvertida para la FIFA, que desde 1962 comenzó a aplicar sanciones. Fueron siete ediciones, entre 1966 y 1990, en las que no pudo participar. Recién en 2010 Sudáfrica volvió al mapa mundialista como país organizador del torneo.

Libia

En 1992 la ONU sancionó al país gobernado por Muamar el Gadafi por el atentado al vuelo de Pan Am ocurrido en 1988. Esa decisión dejó a Libia fuera de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994. Además, entre 1989 y 1997 no pudo disputar encuentros oficiales.

Rusia

Luego de haber organizado el Mundial 2018, la selección rusa fue sancionada en 2022 tras el inicio del conflicto bélico con Ucrania. La FIFA y la UEFA decidieron excluirla de todas sus competiciones, tanto a nivel selecciones como de clubes. Esta decisión la dejó fuera de Qatar 2022 y también del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En contraste, otros conflictos internacionales recientes, como el de Estados Unidos con Venezuela o el de Israel con Palestina, no derivaron en sanciones deportivas por parte del organismo, lo que generó debate sobre los criterios aplicados en cada caso.