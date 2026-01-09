Luis Zubeldía será operado del corazón y encendió las alarmas en Fluminense + Seguir en









El técnico argentino será sometido a una intervención cardiovascular programada en Brasil, que no reviste carácter de urgencia y podría apartarlo de los primeros trabajos del equipo en la antesala del inicio del Campeonato Carioca.

Fluminense informó que el entrenador será operado este sábado y su regreso a las prácticas dependerá de la evolución médica posterior. Prensa Lanús

El entrenador argentino Luis Zubeldía será sometido a una cirugía cardiovascular en Brasil el próximo sábado, según informó oficialmente Fluminense. La intervención, que estaba prevista con anterioridad y no reviste carácter de urgencia, podría marginarlo de parte de la pretemporada del conjunto carioca.

Zubeldía asumió la conducción del Tricolor a fines de septiembre, tras su salida de São Paulo FC, y desde entonces dirigió 18 partidos, con un balance de 11 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Bajo su gestión, el equipo logró la clasificación directa a la Copa Libertadores y alcanzó las semifinales de la Copa de Brasil, donde fue eliminado por Vasco da Gama.

Nacido en La Pampa, el técnico cuenta con una extensa trayectoria. Debutó como entrenador en Lanús y luego desarrolló su carrera en distintos países. En Argentina también dirigió a Racing Club, mientras que en el exterior pasó por Barcelona SC, Santos Laguna, Liga de Quito, Deportivo Alavés, Cerro Porteño e Independiente Medellín.

Cómo será la recuperación de Luis Zubeldía A través de un comunicado, el club detalló que, tras la operación, el cuerpo médico evaluará la necesidad de un período de recuperación. En caso de requerir tratamiento posterior, Zubeldía deberá guardar siete días de reposo. De no ser así, podría retomar las prácticas el lunes 12 de enero.

La noticia generó preocupación en el ambiente del fútbol sudamericano, ya que el entrenador argentino se encontraba trabajando con el plantel desde el 2 de enero, en la preparación para el inicio del Campeonato Carioca, cuyo debut está previsto para el miércoles 14 de enero frente a Madureira. Por el momento, su presencia en ese primer compromiso oficial quedó en duda.

