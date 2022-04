Unión quiere todo: victoria y punta en la Sudamericana

En el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el conjunto "tatengue" se impuso con las conquistas de Franco Calderón, Mariano Peralta Bauer y Daniel Juárez. El descuento del elenco local fue obra del uruguayo Hugo Dorrego.

Con este éxito, el equipo que dirige el DT Gustavo Munúa llegó a las 4 unidades, luego del empate 1-1 en el estreno ante Junior de Barranquilla.

Unión pudo plasmar, finalmente, en el tanteador un mejor juego que su rival. Con un dibujo táctico que utilizó tres marcadores centrales (Blasi, Calderón, Brítez), el elenco rojiblanco supo utilizar las bandas y desplegó como escuderos a los carrileros Machuca y Esquivel, quienes exigieron continuamente a la defensa boliviana.

https://twitter.com/Sudamericana/status/1514032797782052871 ¡Triunfazo de Unión! Como visitante, el equipo dirigido por Gustavo Munúa se llevó los tres puntos y da pelea en el Grupo H de la CONMEBOL #Sudamericana.



@cdopetrolero 1-3 @clubaunion#LaGranConquista pic.twitter.com/AOzqC0Z6lO — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 13, 2022

El equipo albiverde no pudo tomar las marcas en el arranque y asomó algo dormido. El delantero argentino Facundo Suárez (ex Almagro y Gimnasia de Jujuy pero surgido de las divisiones formativas de Boca Juniors) no estuvo bien abastecido.

A los 3m., el volante Kevin Zenón tuvo un tiro libre a favor y metió un remate formidable que el arquero Quiñónez desvió al córner. De ese saque directo llegó el gol de Calderón, mediante un golpe de cabeza en el segundo palo.

Unión empezó a trabajar sobre los espacios vacíos, abrió la cancha y permitió que llegaran volantes y laterales. Recién a los 13m. tuvo la primera Oriente Petrolero, con un cabezazo del argentino Luciano Guaycochea (ex Boca y Deportivo Morón).

Con el transcurso del primer período, Unión perdió profundidad y permitió que el elenco de Santa Cruz de la Sierra le disputara la mitad de la cancha, para tratar de habilitar a los atacantes, mediante pelotazos. Así y todo, el arquero Moyano, quien volvió tras una lesión, empezó a tener trabajo.

En el segundo período, el conjunto santafesino retomó la presión y el control de juego sobre Oriente Petrolero, que pecó de ingenuo y volvió a cometer distracciones en la faz defensiva.

Para evitar contratiempos posteriores, el DT Munúa armó defensa de 5, con el uruguayo Polenta y con Corvalán, una segunda línea de cuatro mediocampistas y solamente Peralta Bauer como hombre de punta. Estos cambios recargaron las responsabilidades de Zenón y Enzo Roldán, los responsables de la creación.

A los 26m., el recién ingresado Juárez y Peralta Bauer armaron una linda pared que terminó con una definición exquisita del ex San Lorenzo, ante la salida del guardavallas local.

El conjunto boliviano, dirigido por una gloria del fútbol del Altiplano como Erwin Sánchez (emblema del seleccionado que intervino en la Copa del Mundo Estados Unidos '94), se lanzó en procura del descuento, pero continuaba exhibiendo dificultades en el armado de juego. Solamente la pelota parada le permitió a Dorrego (ex Cerro Largo y Rentistas) clavarla en el ángulo de Moyano y achicar cifras.

Pero Unión consiguió alargar una diferencia por la que trabajó mejor y mereció, ya en tiempo de descuento, con una incursión de Peralta Bauer, que cedió a su compañero Juárez, quien definió con el arco libre, en una rápida contra.