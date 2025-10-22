Crisis en San Lorenzo: el club respondió al pedido de quiebra y aseguró que colabora con la Justicia

La dirigencia informó que entregó toda la documentación requerida y que mantiene un “diálogo constante” con el juzgado. El reclamo judicial agrava la situación económica y la falta de credibilidad de la actual conducción.

San Lorenzo de Almagro emitió un comunicado oficial tras el pedido de quiebra presentado por AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF y afirmó que trabaja “de manera inmediata y responsable” junto a un equipo especializado. La institución remarcó que entregó la documentación solicitada “en tiempo y forma” y confió en que la Justicia desestimará medidas que afecten su funcionamiento .

En el texto difundido este miércoles, el club ratificó su total transparencia en el proceso judicial y aseguró estar a disposición para cumplir con cada requerimiento adicional que permita esclarecer el conflicto legal. “La institución mantiene un diálogo constante con las autoridades judiciales y todas las partes del proceso” , indicó el comunicado.

Además, San Lorenzo sostuvo que el análisis de la información presentada debería evitar cualquier impacto sobre el normal desarrollo de sus actividades y la protección de su patrimonio.

Sin embargo, la situación económica del Ciclón continúa siendo crítica. El reclamo por la quiebra se suma a una seria acumulación de deudas , problemas de gestión y creciente malestar entre los socios, que cuestionan la falta de rumbo de la actual conducción.

En un escenario de inestabilidad financiera y política, el futuro del club quedará atado a la resolución judicial y a la capacidad del oficialismo para recuperar la confianza y evitar un deterioro mayor.

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa a sus socios, socias e hinchas que, ante el pedido de quiebra presentado en sede judicial por AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF, la institución se encuentra trabajando activamente junto a un equipo especializado para atender de… pic.twitter.com/FNEWAW1ZcT — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 22, 2025

La inestabilidad en San Lorenzo: hace una semana Moretti salió en patrullero de la sede

El caos institucional en San Lorenzo sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando Marcelo Moretti intentó reasumir la presidencia tras un fallo judicial que declaró irregular la acefalía del club. Su llegada a la sede en Boedo derivó en un violento enfrentamiento con hinchas, que lo recibieron con insultos y proyectiles, forzando su huida escoltado por la policía.

El episodio se produjo una semana después de que el Juzgado Civil notificara oficialmente que Moretti podía retomar el cargo, suspendiendo la Asamblea Extraordinaria y ordenando que la Comisión Directiva (CD) se reúna nuevamente “de manera legítima y conforme al Estatuto”. La Justicia consideró que “la supuesta acefalía del club fue irregular” y ordenó retrotraer el proceso.

ASÍ SE RETIRABA MARCELO #MORETTI DE LA SEDE DE AVENIDA LA PLATA.



Rata coimera. Delicuente.



pic.twitter.com/1ZXK0RYxDq — Debate San Lorenzo (@DebateSL) October 13, 2025

La decisión revirtió el escenario de crisis institucional que se había desatado a mediados de septiembre, cuando varias renuncias en la cúpula dirigencial forzaron la formación de un gobierno de transición y la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas.

Sin embargo, el retorno de Moretti encendió el enojo de los hinchas. En un principio, solo algunos simpatizantes lo insultaron al verlo llegar a la sede, pero con el correr de los minutos se autoconvocaron más fanáticos, la tensión escaló y algunos intentaron ingresar por la fuerza, golpeando las puertas del club.