Insólito: la mujer que se convirtió en millonaria solo por tener la urgencia de ir al baño

Un momento común desencadenó un giro inesperado y convirtió a una mujer en la ganadora de millones, todo gracias a una parada improvisada.

Jennifer Daniels ganó millones con un boleto de lotería comprado tras usar el baño en una farmacia, en una de las casualidades más increíbles del año. LM Otero/Associated Press

Algunas historias parecen sacadas de una comedia, pero son tan reales como asombrosas. Y cuando involucran premios de millones de dólares, el interés se dispara. Una situación cotidiana y un impulso básico terminaron cambiando la vida de una mujer para siempre.

Lo que comenzó como una simple parada en una farmacia se convirtió en un instante de suerte extraordinaria. Sin planearlo, sin buscarlo, sin sospecharlo. Lo que vino después fue una cadena de hechos que ni el mejor guionista habría imaginado.

Jennifer Daniels Una visita rápida al baño terminó en un premio de millones que transformó la vida de una mujer con un simple gesto de cortesía. Scott Olson/Getty Images Cinco millones de dólares: el golpe de suerte de Jennifer Daniels Jennifer Daniels, vecina de Modesto, California, sintió la necesidad urgente de usar un baño público. Ingresó a una tienda CVS con la idea de resolver esa situación rápido. Pero, en un acto de cortesía, decidió comprar algo antes de retirarse. Lo que eligió fue un raspadito de la lotería. Resultado: se llevó cinco millones de dólares.

La máquina automática de lotería estaba justo al lado del baño. Metió un billete de 20 dólares, sacó un tícket del juego Ultimate Riches, lo escaneó en el momento y apareció el milagro: boleto ganador. Cero suspenso. Premio inmediato. Golpe de suerte total.

Según contó luego, el primer objetivo fue claro: saldar las deudas de sus padres y garantizarles una vejez tranquila. También buscó asegurar su casa y planificar la educación universitaria de su hijo. Y aunque no renunció a su empleo, sí bajó la intensidad: pasó de trabajar seis días por semana a disfrutar más tiempo en familia.

La historia de Jennifer se suma a esa galería de momentos insólitos que terminan con un giro millonario. Una muestra más de que la suerte existe, pero también de que a veces aparece cuando menos se la espera... y justo después de una simple urgencia fisiológica.

