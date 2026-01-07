Valentín Carboni llegó país para ser nuevo refuerzo de Racing + Seguir en









El mediocampista llega a préstamo desde Italia para sumarse a la pretemporada del equipo de Costas.

Valentín Carboni llegó país para ser nuevo refuerzo de Racing

El medioampista ofensivo Valentín Carboni ya está en Argentina para convertirse oficialmente en nuevo refuerzo de Racing.

El futbolista arribó en las últimas horas al país y tendrá una agenda intensa que incluye la revisión médica, la firma del contrato y, posteriormente, el viaje a Paraguay para sumarse a la pretemporada dirigida por Gustavo Costas.

Racing cerró la llegada de Carboni a préstamo por un año y sin opción de compra, en una operación que combina necesidades deportivas inmediatas y la proyección del jugador a futuro.

Embed #Racing | Valentín Carboni ya está en la Argentina. Hoy completa su revisión medica, firma su contrato y viaja a Ciudad del Estepic.twitter.com/72S9ihwM1r — Ariel Hachita Ludueña (@Hachita) January 7, 2026 El pase de Carboni pertenece al Inter, que decidió interrumpir su cesión en Genoa por la falta de continuidad y Racing aprovechó la oportunidad para ofrecerle un escenario de mayor protagonismo.

Con apenas 20 años, Carboni llega buscando relanzar su carrera tras una temporada con poco rodaje en Europa. Tras ser campeón de América con la Selección argentina en 2024, el mediocampista ofensivo sabe que sumar minutos y confianza será clave para volver a entrar en el radar de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.

Se destrabó la situación de Matko Miljevic Racing también cerró otra negociación importante: la llegada de Matko Miljevic quedó encaminada tras resolverse un conflicto contractual con Huracán. image Ambos clubes habían acordado verbalmente la compra del 80% del pase del jugador por tres millones de dólares, pero faltaban detalles por una deuda pendiente con Miljevic. Tras una reunión entre Miljevic y la dirigencia de Huracán, se llegó a un acuerdo: el futbolista resignará el dinero adeudado, conservará el 20% de su ficha y quedará habilitado para sumarse a la pretemporada de Racing en Paraguay.