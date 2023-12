Verón criticó la organización de los torneos argentinos y salieron al cruce

"No es competitivo y hermoso, eso es una falacia total. Me parece que hay un deterioro del fútbol en general. No solo desde la organización, sino también desde lo económico ", disparó el ex jugador tras la obtención de la Copa Argentina.

Además, el referente del club platense consideró: "No supimos capitalizarlo en el fútbol local" el hecho de ser campeones del mundo.

Enseguida, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y Eduardo Spinoza, presidente de Banfield, salieron al cruce y lo acusaron de "borrarse" y no formar parte de las decisiones en la Asociación del Fútbol Argentino.

"`Bullshit`, mejor te lo digo en inglés. Jamás te vi sentado en una mesa del Comité llevando un proyecto. Cuando la Selección estaba abandonada y había que ayudar, te borraste. Te gusta criticar de atrás y sino mandás a algún `simulador` de los tantos que tenés. A laburar!! En Fin", escribió el presidente del Consejo Federal Toviggino.

Anteriormente, había salido al cruce de Jorge Brito, quien también expresó su repudio al torneo argentino.

Por el lado del mandamás de Banfield, retrucó a Verón por su falta de dialogo: "Adhiero. Y no somos 30, sino 28. Quizás hay un CE paralelo que desconozco. Me enseñaron que los debates se dan cara a cara y no en los medios".

Y agregó: "Por esto que decimos es que quieren que seamos SA, porque las cosas en nuestro fútbol funcionan a pesar de que muchos prefieran decir que no. Si no fuera así, no estarían desesperados por comprar nuestros clubes. Funcionan gracias a los dueños de los clubes, sus socios".

Un dato no menor es que a pensar del descontento que pueda haber en cierto sector, fue aprobado por unanimidad y en su debido momento todos los dirigentes estuvieron de acuerdo (salvo Talleres), lo mismo en lo que respecta con la eliminación de un descenso.