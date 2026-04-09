El legado de Juan Manuel Fangio vuelve a las calles: autos clásicos reviven una era dorada en Buenos Aires + Seguir en









Una carrera histórica reunirá piezas únicas del automovilismo argentino, con protagonistas icónicos y circuitos que remiten a las legendarias competencias del siglo pasado.

El auto de Fangio dirá presente en la carrera

El próximo 12 de abril, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de un evento que conecta pasado y presente del automovilismo. Un rally de autos clásicos recreará el espíritu de las históricas “Temporadas Internacionales”, aquellas competencias que marcaron una época y consolidaron la figura de Juan Manuel Fangio como ícono global.

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Entre los principales atractivos se destacará la presencia de vehículos de enorme valor simbólico, como la Ferrari 166 FL, uno de los primeros autos con los que compitió Fangio, y la emblemática Maserati 250F, ambos profundamente ligados a su trayectoria. Estas máquinas no solo representan innovación mecánica de su tiempo, sino también una etapa clave en la construcción del prestigio del automovilismo argentino.

Un recorrido que revive la historia de Fangio La competencia no estará basada en la velocidad, sino en pruebas de precisión que pondrán a prueba la coordinación entre piloto y navegante. El circuito incluirá puntos emblemáticos como Costanera Sur, los Lagos de Palermo y el moderno Parque de la Innovación, combinando tradición y actualidad en un mismo recorrido.

A mitad del evento, el protagonismo también se trasladará al proyecto UDAONDO Buenos Aires, donde se realizará la largada oficial y el cierre con entrega de premios. Este desarrollo, impulsado por Alejandro Furst y Landmark, busca posicionarse como un nuevo polo urbano bajo el concepto de Smart Luxury, integrando diseño, tecnología y patrimonio.

Auto Fangio Udaondo A mitad del evento, el protagonismo también se trasladará al proyecto UDAONDO Buenos Aires, donde se realizará la largada oficial y el cierre con entrega de premios. Con la participación de más de 70 vehículos clásicos de marcas como Ferrari, Porsche, Alfa Romeo y Mercedes-Benz, la jornada se perfila como una verdadera exhibición dinámica. Además, contará con la fiscalización del Automóvil Club Argentino (ACA) y formará parte del calendario del campeonato de regularidad histórica.

El regreso de estos autos a las calles no es solo un espectáculo: es una forma de mantener viva la memoria de una época en la que nombres como Fangio llevaron a la Argentina a lo más alto del automovilismo mundial.