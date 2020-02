Balearon dos micros que llevaban hinchas de Unión a Brasil: hay heridos

Según reportó el portal local "NotiFé", el episodio se produjo alrededor de las 7 de la mañana sobre la ruta nacional 168, cerca de su intersección con la ruta provincial 1, desde un automóvil VW Polo color blanco, que era buscado intensamente por la policía santafesina.

En ese sentido, primero dispararon contra un ómnibus de la empresa Expertur que trasladaba hinchas de Unión hacia Brasil y luego atacaron a un colectivo de la empresa Flechabus que viajaba desde Mendoza hacia Formosa con particulares.

Las primeras informaciones dan cuenta que un hincha de Unión de unos 30 años sufrió un balazo en la pierna izquierda, mientras que uno de los conductores del segundo micro resultó herido en una mano. Ambos fueron trasladados al hospital Cullén.

"No hay explicación por qué me tiraron a matar. Tengo entendido que venían colectivos con hinchas de Unión. El auto frenó, bajó la ventanilla y disparó. Al menos tres balazos me tira, dos en la puerta del acompañante y el otro pega en el parabrisas. Al auxiliar a bordo le pegaron el tiro". relató Oscar, chofer del micro Flechabus, en declaraciones radiales. Y agregó: "Después vimos que el auto dobló y continuó su camino por la Ruta Provincial número 1".

"No entendemos por qué nos dispararon porque no hubo ninguna discusión ni maniobra previa", aseguró el chofer, a quien una de las balas le pasó a pocos centímetros del cuerpo.

El doctor Malatini, del hospital Cullen, aseguró que ninguno de los dos lesionados recibió una herida tan grave como para que comprometa su vida.

El comunicado oficial de Flechabus

En relación al incidente que sufrió una de nuestras unidades en la intersección de las rutas 168 y 1, entre Santa Fe y Paraná, desde Flechabus queremos comunicar:

* El interno 8965 había partido el domingo 16 de febrero desde Mendoza con destino a la ciudad de Formosa. Dicho ómnibus era conducido por Raúl Torres, acompañado por Oscar Sola (también chofer) y Javier Guiraldez (auxiliar).

* Cuando se encontraban en plena ruta, un Peugeot 308 blanco se les puso delante del micro y desde la parte trasera del auto una persona sacó un arma de fuego y disparó contra el parabrisas del vehículo de Flechabus.

* Uno de los impactos dio en el parabrisas y otro le produjo una fractura expuesta en la mano derecha al auxiliar Javier Guiraldez, quien debió ser trasladado al Hospital Cullen de Santa Fe, donde fue intervenido rápidamente (le extrajeron una bala) y luego fue dado de alta.

* Ninguno de los pasajeros sufrió consecuencias por este incidente y luego de la actuación de la Policía de Santa Fe pudieron continuar normalmente con el viaje hacia Formosa.

Para Flechabus es primordial la seguridad tanto de nuestros pasajeros como de nuestro personal motivo por el cual constatamos que todos estuvieran en condiciones para poder seguir con el trayecto hacia el destino final.

Lamentamos lo ocurrido y esperamos que la Justicia pueda encontrar a los responsables de este repudiable hecho, motivo por el cual la empresa ya formuló la denuncia policial.

Gracias a todos los que nos elijen para viajar diariamente con nosotros. Saluda atentamente,

Flechabus