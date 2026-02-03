Cuántos dólares necesitas para dar la vuelta al mundo en un crucero de lujo + Seguir en









Un recorrido que cruza continentes sin hacer valijas y combina confort total con meses de navegación: así rinde cada dólar en alta mar.

Una vuelta al mundo en crucero: suites, restaurantes y meses de navegación para quienes buscan transformar el viaje en una vida a bordo. Imagen: Freepik

En dólar y en tiempo, los viajes largos dejaron de ser solo un capricho: la tendencia del slow travel empuja a quedarse meses en movimiento, con menos traslados y más experiencias. En esa lógica aparece una propuesta que convierte el barco en hogar y el mapa en rutina diaria.

La idea de “mudarte” a un crucero por una temporada suena exagerada hasta que mirás el itinerario, el servicio y la lista de espera. Y ahí aparece la pregunta inevitable: cuánto cuesta realmente subirse a un recorrido global que cruza continentes sin desarmar valijas.

Crucero La vida a bordo suma rutinas, servicios y vistas al océano mientras cambian los destinos. Imagen: Viajando 72 destinos en 5 meses: de qué trata esta propuesta La propuesta es el Crucero Mundial 2026 de Crystal, a bordo del Crystal Serenity. El viaje está pensado para durar 135 días, con paradas en 72 destinos distribuidos en más de 27 países, desde grandes capitales hasta rincones tropicales.

El barco, de 68.000 toneladas, funciona como una ciudad compacta: tiene 250 metros de eslora, 32 de manga y alcanza una velocidad de crucero que ronda los 22 nudos. Su capacidad llega a 740 pasajeros, con habitaciones y suites orientadas al océano.

El diferencial está en el trato y el “ritmo de hotel”: la relación entre huéspedes y tripulación queda cerca de 1,33 a 1, un dato que habla de atención personalizada. Además, el Crystal Serenity opera con 13 cubiertas y una oferta de espacios pensada para pasar semanas sin sentir encierro.

Tras la crisis de la pandemia, la marca volvió a escena bajo A&K Travel Group (la casa de Abercrombie & Kent), con barcos rediseñados: suites más amplias, terminaciones cuidadas y una apuesta fuerte al bienestar. A bordo aparecen opciones como spa, bar de puros, putting green, cancha de pickleball y varios restaurantes, incluida una heladería. Pagar en dólares Cada dólar invertido se traduce en meses de alojamiento, gastronomía y servicios a bordo, con el océano como escenario constante del viaje. Imagen: Freepik Cuánto cuesta y qué incluye El precio de entrada para esta vuelta al mundo arranca en 84.000 dólares por persona (en ocupación doble). Ese número cubre el alojamiento durante los 135 días y el acceso a buena parte de la vida a bordo, que apunta a una experiencia de lujo sostenida en el tiempo. En la letra chica, el valor también se explica por lo que suma el barco: gastronomía variada y propuestas especiales, como UMI UMA, una experiencia asociada al chef Nobuyuki Matsuhisa (Nobu). Y, como el viaje partió desde Los Ángeles el 11 de enero de 2026, el presupuesto final suele crecer con vuelos, excursiones y consumos extra.

