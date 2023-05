Un exjugador de la selección de Brasil no volverá a su país "nunca más": conocé los motivos

El ex jugador de la selección brasileña, Willian, manifestó que no piensa volver a Brasil "nunca más" y que en sus planes esta retirarse en el extranjero, en Inglaterra o bien en Estados Unidos.

Además, el actual jugador del Fulham en la Premier League de Inglaterra apuntó a su traumático paso por el Corinthians y su relación con dicho club: "no se puede decir que tenga algún tipo de vínculo" por haber pasado la mayor parte de su carrera profesional en Europa. Cabe recordar que la salida del atacante del club en 2022 no fue amistosa y el jugador tomó la decisión de dejar la institución luego de amenazas a su familia.

Siguiendo la línea, el atacante agregó: "Tengo mucho respeto por el Corinthians, es el club donde me formé. Pero mi carrera profesional no la hice en el Corinthians, así que no puedo decir que tenga ningún tipo de vínculo... No sé si esa es la palabra, pero una especie de historia en el Corinthians como profesional. Estoy agradecido con el club, pero me fui muy joven. Mi regreso en 2021 fue en forma de agradecimiento".