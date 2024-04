Xavi Hernández dio un volantazo y continuará como DT del Barcelona

Laporta.jpg Lo que arrancó como una conversación entre Xavi Hernández y Deco, director deportivo, en la ciudad deportiva del Barcelona tomó un giro cuando ambos se dirigieron a la casa del presidente Joan Laporta, quien apostó desde un principio por la continuidad del DT. Món Esport

"Te hacen sentir que no vales a diario. Le ha pasado a todos los entrenadores; hablando con Pep (Guardiola) me lo dijo, luego hablando con Ernesto (Valverde) también, a Luis Enrique lo vi sufrir", había manifestado el DT. Desde los días que siguieron a aquel anuncio, el presidente Joan Laporta expresó su deseo de que Xavi Hernández cambiara de opinión, mientras la situación económica del club no le permite lanzarse al mercado de los entrenadores más prestigiosos del mundo.