Deuda en pesos: mercado inquieto por saber quién está liquidando cartera

¿Qué está pasando? Para algunos analistas solo se trata de un reflejo de cierto hartazgo o simplemente la saciedad de tener más deuda en pesos. Vale recordar que el mes pasado gracias al programa dólar soja hubo un tsunami de emisión de pesos que se tradujo en un aumento, en términos absolutos, de más de $1 billón en depósitos privados. Sin embargo, a lo largo de setiembre casi no hubo nuevas suscripciones a FCI que invierten en deuda del Tesoro. En cambio, en lo que va de octubre se registraron rescates. Pero justo la semana pasada los FCI que canalizan inversiones en deuda pública experimentaron cierto flujo de suscripciones positivas, que si bien no llegaron a compensar todos los rescates de la quincena, fue toda una señal. ¿Por qué? Porque daría a pensar que no fueron entonces FCI los que le vendieron títulos públicos en pesos al BCRA.

¿Serán entonces inversores offshore, cansados del carry trade? Aunque nadie descarta que se trate de alguna corporación local o incluso bancos que operan en la plaza local. Veremos más adelante. Por lo pronto el equipo económico ya avisó (Decreto 712) que se viene un nuevo canje de bonos que vencen este año (más de $1,6 billones) “con el objetivo de extender los plazos de los vencimientos de los servicios de deuda en pesos del Tesoro”.