Las lluvias y un nuevo escenario

…que, mientras finalmente las lluvias más generalizadas permitirán ahora el arranque de las labores para trigo y cebada, la producción asiste a la fuerte declinación de los precios agrícolas internacionales, presionados por el avance de la campaña en los EE.UU. y los coletazos del récord de cosecha en el vecino Brasil, tal como se adelantó días atrás en AgroTendencias. Simultáneamente, los costos locales, que habían registrados ciertas bajas, en especial en fertilizantes y agroquímicos, volvieron a dar vuelta la tendencia, que ahora se volvió alcista, junto con las subas que se prevén en arrendamientos, transportes, y salarios, lo que va a comprimir en forma significativa los márgenes de la actividad. Similar por el lado de la ganadería, ya que el mercado internacional, aunque reactivado en materia de volúmenes, no termina de reaccionar en las cotizaciones que siguen por debajo de las de hace un año. Si bien se espera cierto fortalecimiento de parte de China durante el segundo semestre, esto solo no alcanzará para la producción local muy erosionada por la seca (tampoco hubo humedad para encarar los verdes en otoño), y más aún por la inflación, que demuele los precios internos. Con este escenario, y muchas dudas en materia de política y economía, es probable que el trigo recupere parte del terreno perdido, aunque lejos de las expectativas de otras campañas de superar los 20 millones de toneladas. Para los gruesos, mientras tanto, la cuestión es que ahora las lluvias vuelven a frenar la cosecha, especialmente de maíz que no llega siquiera a 30% de la recolección, lo que también “frena” las ventas que, hasta el momento, apenas superan los 11 millones de toneladas, aunque con una cosecha que será sensiblemente menor a las anteriores.