Diputados: Presupuesto 2023 avanza pese a cruces y rechazos y mañana se firmará dictamen

“Tenemos un diseño institucional que nos lleva a una mega inflación permanente, porque endeudamos a alguien -Banco Central- que no tiene recursos propios, que lo único que hace es emitir dinero y sería un milagro que funcionara de otra manera”, disparó ayer el macrista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), quien dejó clara su idea de no acompañar el texto en cuestión, situación aún no definida por el resto del interbloque de Juntos por el Cambio.