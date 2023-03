Diputados sancionó la moratoria previsional: polémica en palcos con un sindicalista de la ANSeS

Tras varios intentos fallidos a finales de 2022, el Frente de Todos logró conseguir el quorum justo -de 129 legisladores- no sólo con los propios, sino también por el acompañamiento de la izquierda, sus más que usuales aliados de Juntos Somos Río Negro y de renovadores -no massistas- misioneros, y por el aporte de los integrantes del interbloque federal Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño, más los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez. Sin los últimos cuatro, el encuentro no se hubiese iniciado. Lo de ayer significó una victoria para la titular de Diputados, Cecilia Moreau, ya que la Cámara baja fue la única que pudo reunirse en las fallidas sesiones extraordinarias que convocó el Presidente desde el 23 de diciembre pasado.