Economía pasó a disponibilidad a 16 trabajadores de la exsubsecretaría de Puertos y Vías Navegables + Agregar ámbito en









Son empleados de planta permanente que quedaron sin funciones tras la eliminación del área, en enero de 2025. El Gobierno argumentó que no encontró tareas compatibles para reubicarlos.

Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía dispuso que 16 agentes de planta permanente con estabilidad adquirida de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables queden en situación de disponibilidad, como consecuencia de la supresión de ese organismo de la estructura estatal.

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La decisión quedó plasmada en la Resolución 1942/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo. Los trabajadores alcanzados figuran en un anexo que forma parte de la norma, donde también se fija el plazo de disponibilidad para cada uno: 14 de ellos permanecerán en ese régimen durante nueve meses y los dos restantes, durante doce.

El área, que dependía de la Secretaría de Transporte, había sido eliminada mediante el Decreto 3/2025. Desde entonces, su personal estable quedó encuadrado en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, la 25.164, que prevé que ante la supresión de organismos, funciones o puestos los trabajadores con estabilidad pasen a disponibilidad por un máximo de doce meses.

Según el texto oficial, la Dirección General de Recursos Humanos informó que no fue posible asignarles nuevas tareas dentro de la Secretaría de Transporte. El motivo: se trata de personal embarcado, con funciones específicas ligadas a la actividad portuaria y a las vías navegables, materias sobre las que esa secretaría ya no tiene competencia. Si bien la normativa habilita la reubicación de los agentes en otras dependencias de la administración pública según las vacantes disponibles, Economía sostuvo que no halló puestos compatibles.

La resolución también deja sin efecto toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones que se hubiera otorgado oportunamente al personal de la ex subsecretaría.

Un punto particular del caso tiene que ver con la representación gremial. La reglamentación impide pasar a disponibilidad a delegados sindicales con mandato vigente o dentro del año posterior a su tutela. Sin embargo, el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento notificó a la cartera económica que los trabajadores incluidos en el anexo renunciaron a esa protección, lo que permitió al Gobierno incorporarlos al mismo esquema que el resto. Economía deberá ahora notificar de manera individual a cada uno de los agentes, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Régimen de Personal en Situación de Disponibilidad aprobado en 2024.

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