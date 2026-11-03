Ofrecen hasta $3 millones por cada uno de los tres prófugos acusados de un crimen por encargo en Almirante Brown + Agregar ámbito en









Están acusados de matar de un disparo a un hombre en su casa, a cambio de dinero ofrecido por uno de ellos, alias “Peruano Marvin”. Quienes aporten datos podrán hacerlo con reserva de identidad.

El Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció una recompensa de entre 1,5 y 3 millones de pesos por cada uno de los tres prófugos acusados del homicidio de Braian Bellido, asesinado en noviembre de 2025 en el partido de Almirante Brown.

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Así lo dispuso la Resolución 2951/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense con la firma del ministro de Seguridad, Javier Alonso. Los buscados son Kevin Henderson Valderrama Acosta, alias “peruano Marvin”; Dylan Benjamín Fernández, alias “pompón”, y Joel David Rodríguez, alias “topo”, acusados de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por precio o promesa remuneratoria.

Según la resolución, el crimen ocurrió el 4 de noviembre de 2025, cerca de las 21.40, en una casa de la calle Pedro Viera 352, en la localidad de Islas Malvinas. Al menos cinco hombres, entre ellos los tres prófugos, llegaron en un Volkswagen Gol blanco al domicilio de la víctima. El objetivo era ejecutarla a cambio del dinero ofrecido por Valderrama Acosta. Le dispararon y escaparon.

Valderrama Acosta es peruano, tiene 37 años y su último domicilio conocido está en Villa Celina, en La Matanza. Fernández nació en 2003 y vivía en Burzaco, mientras que Rodríguez, de 28 años, tenía su último domicilio en Llavallol, Lomas de Zamora.

El pedido de recompensa lo hizo el fiscal Sergio Fernando Zárate, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 Descentralizada de Almirante Brown, que investiga el caso. El monto final se fijará según el valor de la información y se repartirá solo entre quienes la aporten ante las autoridades.

Quienes tengan datos podrán presentarse con reserva de identidad ante los fiscales generales de cualquier departamento judicial de la Provincia o ante la UFI 3 de Almirante Brown, en Altamira y Avenida San Martín, Rafael Calzada (teléfono 011 3680-0340, correo [email protected]). También podrán dirigirse a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, en calle 2 entre 51 y 53, oficina 118, de La Plata (correo [email protected], teléfono 0221 429-3015, de lunes a viernes de 8 a 18).