ANMAT prohibió en todo el país una marca de limas odontológicas sin registro sanitario + Agregar ámbito en









La medida alcanza a todos los lotes de los productos médicos Veritas, incluida su venta por internet. Se tomó luego de una inspección en Mendoza donde se hallaron unidades sin fecha de vencimiento, sin datos del fabricante y sin documentación de origen.

Imagen de Bruno Pereira en Pixabay

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición en todo el territorio nacional del uso, la comercialización, la publicación y la distribución de todos los lotes de productos médicos de la marca VERITAS - Distribuidora Dental Edigma. La restricción incluye las plataformas de comercio electrónico y se mantendrá hasta que los artículos cuenten con la autorización sanitaria correspondiente.

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Así lo establece la Disposición 7157/2026, firmada el 3 de noviembre y publicada este viernes en el Boletín Oficial. La decisión surgió a partir de una inspección en la ciudad de Mendoza, en el local de Ferrer Salud S.A., ubicado en San Lorenzo 260. Según el texto, la firma informó que vende artículos odontológicos y ortopédicos y que tiene habilitación provincial como droguería categoría B y distribuidora de productos médicos.

Tres unidades de limas odontológicas de seis piezas, rotuladas como “H-Files”, de acero inoxidable y destinadas a tratamientos de conducto, fueron las que encontraron los inspectores. Dos paquetes tenían la referencia 15/40, de los lotes 11120104 y 11050107, y el tercero la referencia 45/80, del lote 11120102.

Ninguno de los envases tenía información básica: no figuraban fechas de fabricación ni de vencimiento, datos de un fabricante o importador autorizado ni número de registro sanitario. Cuando se le pidió documentación para rastrear la procedencia, el responsable del comercio respondió que no tenía los comprobantes de compra porque los productos habían sido adquiridos hace más de diez años y los papeles ya se habían destruido.

La búsqueda en la biblioteca pública Helena, una herramienta de consulta sobre productos regulados, tampoco arrojó resultados. A eso se sumó el informe de la Dirección de Gestión de Información Técnica, que no registra habilitaciones para “VERITAS” ni para “Distribuidora Dental Enigma” en los rubros de productos médicos, importación, fabricación, distribución y tránsito interjurisdiccional. Tampoco hay productos inscriptos con esa denominación en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica ni en el Registro de Especialidades Medicinales. En el rótulo de los productos aparece “Edigma”, mientras que la consulta sobre habilitaciones menciona “Enigma”.

Para el organismo, este cuadro impide verificar que los productos hayan pasado por los controles regulatorios exigidos antes de llegar a la venta. Por eso, el área de monitoreo de productos para la salud recomendó sacarlos de circulación para proteger a compradores y usuarios. La prohibición no se limita a las tres unidades halladas en Mendoza: rige para cualquier punto del país donde se ofrezcan o distribuyan productos de la marca, tanto en comercios físicos como en sitios de venta online. La ANMAT fundamentó la medida en el Decreto 1490/92, que la faculta a tomar acciones preventivas y correctivas ante riesgos vinculados con la calidad o la sanidad de los productos que fiscaliza.

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