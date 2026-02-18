Los mercados emergentes inician el año con un récord de flujos por casi u$s100.000 millones

Las entradas alcanzaron u$s98.800 millones en enero, el mayor registro histórico para ese mes. La deuda lideró el movimiento, pero también repuntaron las acciones, en un contexto de dólar más débil y fuerte actividad en el mercado primario.

Los inversores siguen de cerca la política de la Fed.

Los flujos de cartera hacia mercados emergentes comenzaron 2026 con una marca histórica. En enero, las entradas alcanzaron u$s98.800 millones, triplicando el nivel de diciembre y superando ampliamente los u$s16.200 millones registrados en el mismo mes del año pasado.

El dato, publicado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), fue calificado como “el enero más fuerte” desde que existen registros. Además de su magnitud, llamó la atención la amplitud del movimiento: los fondos se distribuyeron entre deuda y renta variable, así como entre China y el resto de las economías emergentes.

Jonathan Fortun, economista senior del IIF, destacó que “la escala y amplitud del repunte sitúan a enero fuera de las dinámicas estacionales habituales”, lo que confirma el carácter excepcional del inicio de año.

La renta fija concentró la mayor parte de los flujos, con u$s71.400 millones en entradas. China recibió u$s10.400 millones, mientras que el resto de los emergentes captó u$s61.000 millones.

En términos regionales, A sia emergente encabezó la lista con u$s29.300 millones, seguida por América Latina (USD 18.000 millones), Europa emergente (USD 13.400 millones) y Medio Oriente y Norte de África (USD 10.700 millones).

Según el IIF, la dispersión geográfica indica que las entradas no respondieron únicamente a una estrategia puntual de carry trade, sino a una reactivación más generalizada del interés por la deuda emergente.

La renta variable también mostró un giro significativo: ingresaron u$s27.400 millones, frente a apenas u$s2.300 millones en diciembre y salidas por u$s11.600 millones un año antes. China concentró u$s19.700 millones, mientras que el resto de los mercados emergentes sumó u$s7.700 millones.

Fortun señaló que, aunque el repunte en acciones tiene un componente táctico, la coincidencia de fuertes flujos hacia deuda y equity “refleja un movimiento coordinado de asignación de cartera”.

Cuáles son los motivos del aumento de los flujos a emergentes

El informe identifica varios factores detrás del salto en los flujos. En primer lugar, la intensa actividad en el mercado primario: las emisiones soberanas en moneda dura se concentraron a comienzos del año y encontraron demanda suficiente para absorber la oferta.

En segundo término, la dinámica del dólar jugó un papel clave. Un billete verde más débil mejoró los retornos ajustados por carry y favoreció tanto la deuda en moneda local como la denominada en divisa extranjera.

A pesar de un entorno de tensiones geopolíticas y renovada incertidumbre comercial, los activos emergentes lograron atraer capital. Solo hacia el final del mes se observaron salidas puntuales, como en Indonesia, vinculadas a factores domésticos.

economía china Los activos emergentes lograron atraer capital Depositphotos

El IIF advirtió que el carry ha sido determinante para sostener las entradas, especialmente en países con condiciones de financiamiento favorables y baja volatilidad cambiaria. Sin embargo, incluso si ese impulso se modera, la mejora en spreads y en acceso a mercado podría seguir respaldando los flujos.

La mirada puesta en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Si bien la autoridad monetaria mantiene cautela y no acelera el ciclo de recortes, el inicio de 2026 muestra a los mercados emergentes en una posición de fortaleza relativa.

El desempeño de enero sugiere que, con condiciones globales de liquidez aún favorables y un dólar menos presionante, el apetito por riesgo podría sostenerse. No obstante, el escenario anticipa una mayor diferenciación entre países, con inversores privilegiando fundamentos macroeconómicos sólidos y marcos financieros estables.