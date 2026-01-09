El mundo del limón argentino se ilusiona con el acuerdo Mercosur-UE Por David Correa + Seguir en









Desde la Asociación Citrícola del Noroeste, su presidente se mostró entusiasmado por la posibilidad de una baja progresiva en el pago de aranceles para el ingreso de limones a un mercado potencial de 720 millones de consumidores. "Todavía faltan algunos pasos", advirtió Roberto Sánchez Loria.

Una porción importante del limón que se produce en el NOA se destina a la Unión Europea.

La decisión del Consejo de la Unión Europea (UE) de aprobar de manera previsional el acuerdo comercial con el Mercosur, que podría crear la zona de libre comercio más grande del mundo con más de 720 millones de consumidores potenciales, despertó expectativas en la actividad citrícola argentina. La decisión se produjo en un contexto en el que las exportaciones de cítricos en 2025 con sello argentino duplicaron a las de 2024. "Si se concreta la alianza, aunque todavía faltan algunos pasos, nos vendría muy bien", sostuvo Roberto Sánchez Loria, presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste (ACNOA), en diálogo con Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El empresario tucumano y dirigente del sector mostró entusiasmado pero optó por tener cautela, frente a las decisiones que todavía están pendientes para que el acuerdo sea una realidad. "Es un tema que todavía está en proceso de resolución porque se tiene que acordar en el Parlamento Europeo y luego debe ratificarse país por país, en los respectivas Congresos", detalló.

Puntualizó Sánchez Loria, a raíz de una consulta de este medio, que "se busca, básicamente, bajar los aranceles que no son muy altos para la fruta nuestra, que es el limón, pero son aranceles que perjudican y en algún momento se ponen pesados”. “Pero también pretendemos que eso alcance a los derivados industriales. Y en el caso del limón, el proceso para llegar a los aranceles cero llevaría un período aproximado siete años, con una disminución anual hasta llegar a ese punto", cerró.

La decisión del Consejo de la UE se produce en un contexto de marcado optimismo para el sector debido a que la temporada 2025 cerró con la exportación de más de 100.000 toneladas de cítricos argentinos a la UE, el doble de los envíos de 2024. Así lo indican las 107.000 toneladas de cítricos certificadas hacia la UE por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) durante el 2025, contra las 51.800 toneladas certificadas en 2024. Y los principales destinos de estas exportaciones fueron Holanda, España, Grecia, Italia y Portugal.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, solo en los primeros ocho meses de 2025 las exportaciones de cítricos (dulces y agrios) alcanzaron los u$s408 millones, el monto más alto de los últimos cinco años. El volumen exportado fue de unas 366.000 toneladas, lo que representa un crecimiento del 27% en valor y del 21% en volumen respecto al mismo período de 2024. Y si se pone la lupa en el detalle, entre los principales productos exportados se destaca el limón fresco, con u$s140 millones y un incremento del 43% en el monto exportado. Le sigue el jugo de limón, con U$S 87 millones, un 14% más, mientras que el jugo y la naranja fresca sumaron u$s32 y u$s24 millones, con crecimientos del 97% y 64%.

cuadroue Este sería el esquema de reducción de aranceles para los citrus si se aprueba en acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE. Escenario favorable Argentina es el primer exportador mundial de jugo y aceite esencial de limón y el quinto productor de limones frescos, además de ubicarse entre los principales productores globales de naranjas y mandarinas. En el complejo citrícola también se destacan los aceites esenciales, uno de los productos argentinos con mayor valor por tonelada exportada. De acuerdo a un informe de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus), la expansión de las exportaciones de limón fresco se vinculó en 2025 de manera directa con una fuerte caída de la producción en España y Turquía, por factores climáticos, que son los dos principales abastecedores de Europa y que compiten con la producción local. Según una fuente del sector, desde 2023 se está verificando una creciente demanda de limón de verano en Europa, lo que elevó el interés desde ese mercado y que se tradujo en exportaciones que se multiplicaron dos veces y media, si se toma como referencia 2022. La producción promedio de los últimos años en Argentina se ubica entre 1,8 y 2 millones de toneladas, con una molienda cercana a 1,5 millones. El resto, se destina como limón fresco a la exportación y al consumo interno. ajitucumano Este tipo de ají que se produce en Tucumán se exportó por primera vez a la UE, el pasado 1 de enero. Nuevo mercado Tucumán y el NOA tienen en la UE más de una oportunidad para otros mercados. El pasado 1 de enero se concretó el despacho aéreo de una carga de ají y pepino producidos en Tucumán con destino a Francia, una operación que se realizó a través del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, con destino final en la UE. El embarque estuvo integrado por un total de 2.417 kilos de hortalizas y de ese volumen, 2.291 kilos fueron de ají y 126 kilos de pepino karella, ambos cultivados en territorio tucumano. Dentro de la carga enviada se incluyó "momordica charantia", una hortaliza conocida como karella, melón amargo o calabaza amarga, utilizada en distintos mercados internacionales. El envío también contempló frutos del género "capsicum spp", que se corresponden con variedades de ají y chile originarias de América. En función de este envío, desde la Secretaría de Producción de Tucumán se informó que está prevista la incorporación de "solanum aethiopicum", conocida como berenjena etíope o africana, en futuros despachos con destino a la UE, también producidas en la provincia.