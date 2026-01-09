Acuerdo Unión Europea-Mercosur: celebración unánime de los presidentes sudamericanos + Seguir en









Argentina, Brasil y Paraguay calificaron al consenso de libre comercio como un "paso trascendental" y un "día histórico" para la diplomacia regional.

La rúbrica del acuerdo entre las dos confederaciones se terminará de sellar en Asunción. Mariano Fuchila

Al igual que los mandatarios de Europa, los presidentes sudamericanos celebraron el acuerdo de libre comercio con el Mercosur aprobado por el Consejo de la Unión Europea (UE). El pacto, que se terminará de rubricar el 17 de enero en la ciudad paraguaya de Asunción -dado que ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur-, representa la creación de la zona de intercambio comercial más grande del mundo, alcanzando más de 720 millones de consumidores potenciales e involucrando mercados por más de u$s22 billones.

Entre las celebraciones por la noticia se destacó la del presidente de Brasil, Lula da Silva: "Un día histórico para el multilateralismo. Tras 25 años de negociación, se aprobó el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, uno de los acuerdos de libre comercio más grandes del mundo". "En un contexto internacional de creciente proteccionismo y unilateralismo, el acuerdo señala el apoyo al comercio internacional como motor del crecimiento económico, beneficiando a ambos bloques", analizó el mandatario, quien calificó el anuncio como "una victoria para el diálogo, la negociación y el compromiso con la cooperación y la integración entre países y bloques".

Por su parte, Santiago Peña, presidente de Paraguay, celebró la noticia en sus redes sociales: "Este es un paso trascendental que marca el inicio de una nueva etapa para nuestra región. Tras más de 25 años de negociaciones, este acuerdo es clave porque abre un mercado de más de 450 millones de consumidores, fortalece el acceso preferencial de nuestros productos, impulsa la radicación de inversiones, promueve la transferencia de tecnología y brinda reglas claras y previsibles para el comercio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantiPenap/status/2009730859352350965&partner=&hide_thread=false Así como en 1991 cuando Asunción fue sede de la firma del histórico acuerdo que dio inicio al Mercosur, Asunción será sede el próximo 17 de enero de la firma del histórico acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.



Este es un paso trascendental que marca el… — Santiago Peña (@SantiPenap) January 9, 2026 En la Argentina, Javier Milei consideró al anuncio como una "buena noticia", por lo que la declaración más expresiva corrió por parte del ministro de Economía Luis Caputo, quien entendió que se trató de "un acuerdo histórico": "Nivelará a la Argentina frente a otros países que actualmente gozan preferencias con el bloque europeo como Chile, México, Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Ucrania, entre otros. De esta manera, habrá reglas claras que brindarán previsibilidad y transparencia regulatoria en las disposiciones de rápido despacho, productos perecederos, reducción de inspecciones físicas y simplificación de procedimientos aduaneros. También, se facilitará a las PYMES su integración en las cadenas globales de valor y se aplicarán medidas de facilitación del comercio".

Desde Uruguay, se notificó que Yamandú Orsi estará en la firma del acuerdo, pero las primeras definiciones del anuncio las dio el canciller de ese país, Mario Lubetkin, quien aseguró que la aprobación de la UE del acuerdo de libre comercio con el Mercosur es un avance "extraordinario y fabuloso", que puede significar "el cierre definitivo de 25 años de discusión".

Desde Uruguay, se notificó que Yamandú Orsi estará en la firma del acuerdo, pero las primeras definiciones del anuncio las dio el canciller de ese país, Mario Lubetkin, quien aseguró que la aprobación de la UE del acuerdo de libre comercio con el Mercosur es un avance "extraordinario y fabuloso", que puede significar "el cierre definitivo de 25 años de discusión".

La Unión Europea celebró el acuerdo con el Mercosur "Al fin", "hito" y "nuevas oportunidades" son algunas de las valoraciones de los principales mandatarios del viejo continente, con la gran excepción del francés Emmanuel Macron, quién se opuso hasta último momento. La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, gran impulsora y quién deberá firmar en nombre de todo el bloque, calificó de "histórica" la decisión del Consejo Europeo. "Europa está enviando una señal fuerte", afirmó y destacó que "Con el Mercosur estamos creando un mercado compartido de 700 millones de personas". Dia histórico para o multilateralismo. Após 25 anos de negociação, foi aprovado o Acordo entre Mercosul-União Europeia, um dos maiores tratados de livre comércio do mundo. A decisão chancelada pelo lado europeu une dois blocos que, juntos, somam 718 milhões de pessoas e um PIB de… — Lula (@LulaOficial) January 9, 2026 "AL FIN", posteó el presidente español Pedro Sánchez en sus redes sociales. Prometió que tras la firma del acuerdo "las empresas españolas podrán entrar a nuevos mercados, exportar más, y generar más empleos". También aprovechó para diferenciarse de su par estadounidense, aunque sin nombrarlo. "En el mundo de hoy, no todo son aranceles, amenazas y malas noticias. Algunos tendemos nuevos puentes", lanzó. Por su parte, el canciller alemán, Friedich Merz, también ponderó fuertemente el anuncio. Aseguró que es un "hito en la política comercial europea y una clara señal de nuestra soberanía estratégica y capacidad de acción". De todas maneras, pidió "avanzar más rápido". "25 años de negociaciones fueron demasiado tiempo", concluyó.